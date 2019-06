Bloger tportala u Kopru se prvi put u životu provezao biciklističkim rotorom, a bilo je i drugih iznenađenja

Naš bloger na kavi u Trstu, samo 30 godina poslije i s biciklom. Stigao je u Trst po trasi stare pruge koju je izgradio još Mussolini. Koliko povijesti na jednom mjestu. Prošao je kroz nekadašnju A i B zonu te pokraj bunkera iz kojeg su Tito i Hruščov 1953. krišom gledali Trst. A mi, naravno, potom desetljećima bili u šopingu. U našu nekadašnju modnu meku danas se stiže biciklom. Aktivan život i pošast cikloturizma otvaraju potpuno nove trendove i bike rute

Obalna vožnja do Kopra je lagana, duga petnaestak kilometara. Promet je slab, a kako se približavate Kopru, ulazite na bike stazu. Da stazu, splet biciklističkih prometnica. Napravio sam krug po gradu jer me oduševila ta moderna, funkcionalna i urbana cikloturistička infrastruktura. Prošao sam i prvi put u životu kroz bike rotor . Također, bike ruta od Kopra do Izole duga je oko osam kilometara i savršena je za vožnju. Cijelim putem ide uz more i odvojena je od ostalog prometa. A osim toga, roleri imaju svoju stazu, biciklisti svoju, a pješaci svoj dio.

No treba se vratiti do polazišta, Kozine, u srce slovenskog Krasa. Spremniji biciklisti mogu i dalje biciklom. Ima uspona i kilometara. No do auta ovaj put prebacio sam se autobusom koji prevozi i bicikle. Baš bicikl&bus namijenjen je turistima kako bi lakše došli u regiju terana i pršuta. I pedalirali oko Sežane, Kozine, Lipica, starog gradića Štanjela ili pak Škocjanskih jama. Ili na primjer do Trsta i Kopera, kao i ja. No moja tršćanska i slovenska avantura na biciklu upravo ovdje je završila, točnije u obližnjem selu Kopriva. Nisam mogao da ne kušam čuveni teran, saznam kako nastaje i zašto je poseban. I to kod kraljice, ali terana. Mlađahna Tina Gulič vinska je nasljednica obiteljske tradicije.

Teran je ovdje između krša, crvene zemlje i bure te blizine mora. U tome i jest čar terana - terra rosa, zemlja koja je baš zbog krša bogata željezom. Klet Gulič blizu je Sežane, a vlasnik Simeon Gulič kaže mi da je ondje na visini oko 350 metara nad morem pola godine planinska klima, a drugu polovicu mediteranska. Pijemo to mekano vino, koje je inače dobro za probavu, a uzrečica kaže da tko pije teran, ne stari. Obitelj Gulič planira, uz kušaonicu i klet, napraviti apartmane kako bi upotpunila svoju turističku ponudu i vinsku priču. Dobro su počeli - kraljicom terana.