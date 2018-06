Naš bloger biciklom je obišao 4 kapelice i nauživao se Hrvatskog zagorja

Naš bloger bio je na bike hodočašću u Mariji Bistrici i biciklijadi '4 kapelice'. U našem najpoznatijem marijanskom svetištu obišao je zanimljivu bike rutu, bio na misi i prisustvovao prvom blagoslovu biciklista i bicikala

Dvjestotinjak sudionika krenulo je na rutu dugu oko 15 kilometara. No s obzirom na to da je staza malo zahtjevnija, za dolazak do cilja ispred hotela Kaj trebalo nam je dva i pol sata. Ruta '4 kapelice' vrlo je interesantna, brdska, ali s asfaltnom podlogom. Kapelice su uvijek negdje na bregu, tako da se trebalo i potruditi doći, na primjer, do svetišta na Vinskom vrhu. Tamo se nas čekali medenjaci, kako i priliči, ipak smo u Mariji Bistrici.

Okruženi vinogradima, uživali smo na biciklima. Vozili smo se uglavnom po cesticama koje nisu prometne. Ni pogled na cijelo Zagorje nije izostao. Sljeme, Ivanščica i Strahinjčica bili su kao na dlanu. Visinska razlika bike rute '4 kapelice' je 300 metara. Iz Marije Bistrice ide se u pravcu Donje Stubice i kod prve crkve desno se spušta prema Podgrađu i Tugonici, do druge kapele. Tada se ide po cesti koja vodi prema Zlatar Bistrici i nakon sto metara skreće se desno i uspinje među brežuljke. To je i najljepši dio rute. Odande se lijepo vidi i cijeli bistrički kraj, Kalvarija i treća kapelica u Poljanici Bistričkoj. Potom slijedi spust u dolinu i dolazak u sam centar i svetište.