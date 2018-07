Bloger tportala provozao se od lopoča i suncokreta do kleti i zelenih vinograda

Bloger tportala vozio se Zagorjem na biciklu i otkrio puno skrivenih dragulja, poput Vinskog vrha i vinarije Bolfan te puno starih kućica u cvijeću koje izgledaju kao iz bajke. Sreo je i zagorske purane, a guštao je i u domaćem sladoledu s bučinim uljem i košticama

Od lopoča i suncokreta do kleti i zelenih vinograda - tako bi se mogla nazvati bike ruta na koju sam se uputio iz Marije Bistrice. Krenuo sam na Vinski vrh u posjet Vinariji Bolfan, malom hotelu i restoranu. Na lijepe zagorske doline sam očito zaboravio. Na spomen Zagorja prvo pomislim na brežuljke. Kako i ne bih, jer da izađem iz Marije Bistrice i krenem prema Konjščini i Budinščini, morao sam dobro zapeti. No ipak uspon nije jako zahtjevan, laganom i puštenom vožnjom savlada se brzo. Uz to, otvaraju se lijepi vidici na Svetište i Kalvariju, a u daljini vidi se i Sljeme.

Poljanica Bistrička prvo je selo u koje sam stigao. Odande se pak spuštam prema potpuno drugom dijelu Zagorja. Ivanščica izgleda kao da vidim Alpe, a ni Strahinjčica i Kalnik ne djeluju da su puno manji. Put kojim idem je asfaltiran i nije prometan. No pronašao sam male idilične makadamske poveznice, tek toliko da bolje osjetim kraj. Tako sam i naišao na nekoliko starih kuća u kojima se ne živi, ali ih vlasnici uređuju i održavaju. Prepune su cvijeća. Dvorištima pak paradiraju guske i zagorski purani koji daju poseban štih tradicionalnim okućnicama. Vidio sam i malu retenciju gdje sam se družio s lopočima koji su se veselili sunčevim zrakama i fotografima. Kao i suncokreti, kojih je bilo sve više kako sam se počeo uspinjati prema brdima. Primijetio sam da je sve prepuno voća i povrća. Očito je ove godine sve dobro rodilo. I grozdovi su veliki, tako da će biti puno dobrog vina.