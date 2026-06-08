U Cerovačkim špiljama uspostavljeno oporavilište za čovječje ribice

Akvarij s jedinkom na čuvanje postavljen je u Gornjoj Cerovačkoj špilji u suradnji Javne ustanove Park prirode Velebit i Zoološkog vrta Grada Zagreba . Kapaciteti Zoološkog vrta Grada Zagreba za prihvat ovih životinja trenutačno su opterećeni.

Riječ je o projektu zaštite podzemne bioraznolikosti kojim je u Gornjoj Cerovačkoj špilji uspostavljen siguran smještaj za jedinke čovječje ribice koje su uslijed visokih voda i poplava izbačene iz svojih prirodnih podzemnih staništa te se zbog rizika od kontaminacije više ne mogu vratiti u podzemlje, priopćili su iz Parka prirode Velebit.

U Parku prirode Velebit kažu da se potreba za uspostavom oporavilišta pojavila nakon ovogodišnjih visokih voda i proljetnih poplava, tijekom kojih su pojedine jedinke čovječje ribice izbačene iz svojih podzemnih staništa na površinu. Takve jedinke nije dopušteno vraćati u podzemlje zbog mogućnosti unošenja bakterija i drugih mikroorganizama s površine koji prirodno nisu prisutni u osjetljivom podzemnom ekosustavu.

Ravnatelj Javne ustanove Park prirode Velebit Mario Šaban istaknuo je kako je oporavilište uspostavljeno isključivo radi zbrinjavanja jedinki koje se više ne mogu vratiti u svoje prirodno podzemno stanište. 'Cilj projekta nije izdvajanje životinja iz prirode, već osiguravanje sigurnog smještaja za jedinke koje se zbog rizika od kontaminacije više ne mogu vratiti u podzemlje', istaknuo je Šaban.

Edukativna uloga

Uz zaštitnu funkciju, oporavilište će imati i važnu edukativnu ulogu. Posjetitelji Cerovačkih špilja imat će priliku upoznati vrijednost podzemne bioraznolikosti, posebnosti života čovječje ribice te važnost očuvanja podzemnih voda i osjetljivih krških ekosustava.

'Kroz susret s jednom od najneobičnijih podzemnih vrsta Europe posjetitelji će moći bolje razumjeti koliko je podzemni svijet osjetljiv, vrijedan i važan za ukupnu prirodnu ravnotežu. Oporavilište tako postaje i snažan edukativni alat za podizanje svijesti o potrebi zaštite rijetkih i ugroženih podzemnih vrsta koje ovise o čistim, stabilnim i očuvanim staništima', poručio je ravnatelj Šaban.

Pozvao je građane i medije 10. lipnja u 10 sati u Centar izvrsnosti Cerovačke špilje Gračac kada će uz obilazak oporavilišta biti predstavljena monografija 'Proteus' (čovječja ribica) i putujuća izložba 'Podzemlje i čovječja ribica'.

Čovječja ribica može živjeti više od 70 godina

Čovječja ribica jedna je od najpoznatijih podzemnih životinja Dinarskog krša i strogo je zaštićena vrsta. Prilagođena je životu u potpunom mraku, iznimno je osjetljiva na promjene u okolišu te predstavlja važan pokazatelj očuvanosti podzemnih voda.

Upravo zato zaštita njezinih staništa ima šire značenje za očuvanje kvalitete pitke vode i ukupnog podzemnog ekosustava. Očuvanje čovječje ribice nije samo pitanje zaštite jedne rijetke vrste, nego i podsjetnik na važnost čistih, stabilnih i očuvanih podzemnih voda.

Posebnost čovječje ribice je i njezina dugovječnost. Može živjeti više od 70 godina, a zbog sporog metabolizma bez hrane može preživjeti i nekoliko godina.

Cerovačke špilje - najveći turistički špiljski kompleks u Hrvatskoj

Cerovačke špilje su najveći turistički špiljski kompleks u Hrvatskoj, smještene na obronku južnog Velebita, na sjeveroistočnoj padini brda Crnopca u zaštićenom području Parka prirode Velebit. Najbliži grad je Gračac udaljen četiri kilometra.

Za turistički posjet su otvorene Donja i Gornja Cerovačka špilja, svaka u dužini od oko 700 metara. Obilazak špilja traje oko tri sata, svake oko sat i pol, u svakoj špilji posjetitelji borave oko 50 minuta, a ostatak vremena odlazi na hod od Centra izvrsnosti Cerovačke špilje za posjetitelje, do špilja i nazad. Špilja se obilazi s vodičem.

Prosječna temperatura u špiljama iznosi oko sedam Celzijevih stupnjeva te je zbog toga za njihov posjet potrebno imati topliju, slojevitu odjeću tijekom cijele godine i sportsku obuću.