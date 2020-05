Svaki horoskopski znak ima kreativnu crtu, no neki se više ističu svojim posebnim stvaralačkim nadahnućem. Sastavili smo ljestvicu najkreativnijih znakova. Ako se ne nalazite na njoj, možda vas izvlači podznak ili Mjesec

Ribe

One su rođeni umjetnici čak i ako se formalno ne bave nijednom umjetničkom disciplinom. Spoj opažanja, osjećajnosti i promišljenosti daje im obilje materijala za stvaranje. Kao završni znak zodijaka, Ribe utjelovljuju ponešto od svih prethodnih znakova. To je i razlog zašto se njihova umjetnost doima tako univerzalnom. Njihova intuicija i sposobnost poistovjećivanja s tuđim iskustvima pomaže njihovom stvaralaštvu da prodre do duša vrlo široke publike.