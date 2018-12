Zašto bacati novac, ove ćete party komade obožavati nositi i nakon novogodišnje noći

Najiščekivanija noć u godini je iza ugla, a vi još uvijek niste pronašli što biste odjenuli? Iako je svakoj ženi važno zablistati na partyju, mnoge ne žele kupiti nešto što će odjenuti jednom i više nikad. U potpunosti ih razumijemo. Bacili smo se u potragu za party komadima idealnima za doček Nove godine koje ćete i naknadno moći iskoristiti, a u Reservedu nas je dočekala kolekcija u potpunosti posvećena sezoni božićnih domjenaka i zabava

1. Metalik efekt

Metalizirana odjeća trenutno je veliki hit, no s ovim komadima treba biti oprezan i znati dozirati. Samo rijetki mogu isfurati metalik komade od glave do pete i ne izgledati poput astronauta. Za sve one dame koje ne žele izgledati kao svijetleća disco kugla u novogodišnjoj noći, predlažemo da odaberete jedan komad metalik efekta oko kojeg ćete graditi stajling. Metalik bluzu, pencil suknju ili sako uvijek naknadno možete iskoristiti za na posao ili večernji izlazak, a ukoliko se odlučite za jednu ovakvu slip haljinicu, istu kasnije možete nositi na hlače visokog struka umjesto topića ili preko crne vunene dolčevite u kombinaciji s gustim crnim najlonkama i chic gležnjačama. 2. Šljokice

Iako ste možda pomislili - 'kad ću ikad poslije opet nositi šljokice?', odmah da vas zaustavimo u tom razmišljanju i obavijestimo da su šljokice ove sezone 'must have' sezone. Što god odaberete za svoj novogodišnji look, budite sigurni da će vam se investicija isplatiti. Modne metropole diljem svijeta već su preplavile trendseterice u šljokičastim komadima, a mi vam sugeriramo šljokičastu suknju ili topić koje podižu i najjednostavniji zimski stajling. 3. Baršun

Ako trebamo navesti jednu tkaninu koja odiše glamurom te je idealna za prigodu kao što je doček Nove godine, onda je to baršun. Ima nešto u tom materijalu što osvaja na prvu, a plus je i to što vam u njemu neće biti hladno kao u, primjerice, satenu. U Reservedu smo pronašli bezbroj atraktivnih haljina i kombinezona od baršuna koji plijene ženstvenošću i elegancijom. Odaberite komad koji nije pretjerano svečan i koji uz pomoć odgovarajućih modnih dodataka možete vrlo lako prenamijeniti u dnevnu varijantu. Primjerice, ovaj crveni kombinezon u kombinaciji sa štiklama je kao stvoren za novogodišnji provod, ali ukoliko ga kombinirate s gležnjačama na kitten petu i predimenzioniranim pletenim džemperom dobit ćete udoban i trendi dnevni outfit. 4. Elegantna crna

Mala crna haljina, efektni crni kombinezon ili klasične crne komadi su koje će vam i godinama nakon novogodišnje noći koristiti za posao, izlaske, večere, božićne, domjenke, vjenčanja i još štošta drugo. Ukoliko se odlučite za hlače šireg kroja i visokog struka, uz njih će odlično pristajati svjetlucava bluza ili crop top na vezanje poput ovog sa slike, a ukoliko se odlučite za kombinezon ili malu crnu haljinu, vaš posao bit će još lakši jer nećete morati razbijati glavu kako ih kombinirati. Dovoljne su vam samo efektne party cipele i spremni ste za novogodišnje odbrojavanje. 5. Statement nakit

Ako su modni stručnjaci oko nečega jednoglasni ove sezone, onda je to statement nakit. Predimenzionirani, šljašteći nakit zanimljivih oblika i ukrasa ove je zime modni imperativ broj jedan i stoga nemojte zaboraviti svoj novogodišnji look upotpuniti jednim raskošnim naušnicama poput ovih koje smo pronašli u Reservedu. 6. Glamurozne cipele