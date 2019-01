Zadar na popisu top destinacija NY Timesa za 2019. godinu

Zadar je još jednom dobio veliko priznanje, i to na samom početku 2019. godine. Ugledni The New York Times uvrstio je Zadar na listu 52 destinacije koje treba posjetiti ove godine

Na listi The New Yorka Timesa Zadar se nalazi na visokom 11. mjestu uz opis i doživljaj Zadra kojega je napisao David Farley. Timesov novinar u rubrici Travel navodi kako je nakon uspjeha nogometne reprezentacije prošlog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Hrvatska privukla pozornost svjetske javnosti. Posebno je bila zapažena, ističe Farley, inspirativna igra kapetana Luke Modrića. 'Nogometni navijači pretraživali su njegovo ime i saznali da Modrić dolazi iz Zadra, lijepog grada na dalmatinskoj obali. Zadar se često preskoči kada turisti u Hrvatskoj iz Istre na sjeveru putuju do Splita i Hvara, a zatim do Dubrovnika. No to će se promijeniti, osobito kada Ryanair redovnim letovima pridoda one iz Praga, Hamburga, Kölna i Nürnberga, počevši od ovog proljeća. Osim zadarske srednjovjekovne jezgre, u Zadru morate posjetiti gradsku šetnicu uz more te glazbene Morske orgulje, koje je izradio arhitekt Nikola Bašić. Čarobni zalasci sunca inspirirali su i Alfreda Hitchcocka koji je posjetio grad 1964. te zaključio kako je u Zadru vidio najljepši zalazak sunca na svijetu. Grad je ujedno i prolaz za otoke bez granica, osobito za Dugi otok', piše Farley objašnjavajući razloge zbog kojih treba vidjeti i doživjeti Zadar uz napomenu kako su posebna atrakcija arhipelaga konobe s ponudom riblje hrane i iznimno čisto more.

Popis od 52 mjesta u svijetu koja treba vidjeti jedna je od najvećih novinarsko-turističkih priča ove godine, za koju je New York Times angažirao pisce i fotografe iz cijelog svijeta, kao i urednike, dizajnere i interaktivne stručnjake. Urednici Timesove rubrike Travel tražili su od novinara koji su ranije pisali o zanimljivim mjestima, da opišu svoje omiljene destinacije sa 150 riječi, a njihovi su prijedlozi sastavljeni u jedan veći dokument na 70 stranica. Pokazalo se kako je Zadar bio ne samo jedan od predloženih gradova ili mjesta koje treba posjetiti, nego je kao 11. izabran i svrstan na listu The New York Timesa, iza egzotičnog Puerto Rica, spektakularnog arheološkog kompleksa Hampi u Indiji, mondene kalifornijske Santa Barbare, izraelskog Eilata smještenog na rajskom komadu Crvenog mora ili bavarske prijestolnice Münchena koji se trsi umjetnošću, muzejima i operom. Zadar je sa svojim arhipelagom predstavljen kao mjesto 'neusporedivog zalaska sunca, Morskih orgulja i otoka bez granica'.

Ovo je bez sumnje najljepše priznanje koje je Zadar dosad dobio kao odredište za putovanje ili kao turistička destinacija, a praktički se nadovezalo na raniji izbor najprestižnijeg turističkog vodiča za putovanja, Lonely Planeta koji je Zadar svrstao među deset najboljih svjetskih destinacija uz preporuku za izbor najbolje destinacije za putovanja u 2019. godini. U opisu te preporuke na web stranicama turističkog vodiča za putovanja, čija su tiskana izdanja dosad prodana u više od 120 milijuna primjeraka, našao se tada i članak o izabranim zadarskim restoranima koje su biranim riječima najbolje predstavili sami gosti restorana i grada Zadra.