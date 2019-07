Zaboravite na trendove, ove popularne frizure nikad neće izaći iz mode

I dok neke frizure odjednom dožive 'bum', postoje i one koje će uvijek biti u modi, bez obzira koliko se trendovi mijenjali. Ako razmišljate o novoj frizuri i priželjkujete onu s kojom ćete uvijek izgledati odlično, onda su ove frizure baš za vas

Modne ikone Anna Wintour, Alexa Chung, Kim Kardashian i Olivia Culpo samo su neke od slavnih dama koje godinama nose ovu frizuru. Bob je proteklih sezona doživio planetarnu popularnost, no Anna Wintour, koja ga se desetljećima ne odriče, dovoljan je dokaz da je ova frizura oduvijek slovila za nepogrešivi bezvremenski klasik.

Sjećate li se razdoblja kada je Jennifer Aniston isfurala ovu frizuru u 'Prijateljima'? Sve do jedna žena željele su frizuru baš poput njene. Stepenasto odrezana kosa sasvim sigurno je obilježila 90-e, a još uvijek je jednako tražena i voljena. Mnoge žene vole stepenasto odrezanu kosu jer na taj način ona dobije ljepšu teksturu i volumen te lice bolje dolazi do izražaja.

Ovdje ne mislimo na ultrakratke šiške do pola čela ili na guste zavjesa-šiške, već na lepršave šiške koje su odrezane tako da izgledaju vrlo prirodno i 'nenamontirano', kao da ste se upravo probudili i niste ih puno namještali. Ovaj look uvijek prolazi jer - ruku na srce - uvijek izgleda cool.

Valoviti lob

Lob je vrlo sličan bobu, no malo duži. Kosa otprilike seže do malo ispod ramena, a frizura je odličan izbor za sve žene s dugom kosom koje žele promjenu, ali istovremeno ne toliko dramatičnu, ili za one koje dug niz godina imaju kratku kosu pa je odluče 'uzgajati'. Ova frizura je odličan odabir jer u pravilu uvijek izgleda njegovano i zdravo, a pogotovo ako joj dodate malo volumena uz pokoji val u kosi.