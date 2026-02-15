OD STRIJA DO OPEKLINA

Zaboravite na ožiljke: Ove kreme provjereno brišu sve tragove s kože

L.M.B

15.02.2026 u 01:00

Donosimo pregled krema koje provjereno smanjuju tragove na licu
Donosimo pregled krema koje provjereno smanjuju tragove na licu Izvor: Promo fotografije / Autor: freepik
Ožiljci, kirurški rezovi, strije i crvenilo mogu se ublažiti pravilno odabranom njegom - ove formule se najčešće preporučuju i imaju najbolje ocjene korisnica i stručnjaka.

Kosa i lice često su u središtu beauty rutine, no kad je riječ o njezi kože, ožiljci, strije, crvenilo i tragovi od opeklina mogu biti jednako osjetljiva tema. Bilo da se radi o kirurškom zahvatu, trudnoći, aknama ili manjim ozljedama, cilj je isti - ubrzati regeneraciju kože i ublažiti vidljivost nepravilnosti.

Prije svega, važno je naglasiti da su pravilna eksfolijacija i redovita hidratacija temelj zdrave kože. No, kad se pojave vidljive promjene, reparativne i cicatrizantne kreme postaju nezaobilazan dio rutine. Stručnjaci su za magazin Hello! napravili izbor najhvaljenijih proizvoda koji pomažu u obnavljanju kože i smanjenju ožiljaka.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Cicaplast B5, La Roche-Posay

Najbolja za suhoću, kraste i osjetljivu kožu

Jedna od najpreporučivanijih krema za kućnu ljekarnu jer pomaže kod različitih kožnih problema – od površinskih rana do opeklina i nadraženosti. Sadrži pantenol, poznat po hidratantnom i obnavljajućem učinku, te ekstrakt azijske pupavice koji djeluje protuupalno i potiče zacjeljivanje.

Ubrzava obnovu kože, smanjuje neugodu i pruža intenzivnu vlažnost. Prikladna je za osjetljivu kožu, bez dodanih mirisa i parabena, pa je mogu koristiti svi članovi obitelji.

Cicaplast B5, La Roche-Posay
Cicaplast B5, La Roche-Posay Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Cicapost, ISDIN

Najbolja za kirurške ožiljke

Vrlo tražena krema u ljekarnama za njegu ožiljaka nakon operacija i ozljeda. Sastav je osmišljen kako bi poboljšao elastičnost i izgled kože, smanjio svrbež te potaknuo njezinu obnovu.

Preporučuje se kod zadebljanih ožiljaka, ožiljaka nakon šavova, ozljeda i opeklina.

Cicapost, ISDIN
Cicapost, ISDIN Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Bio-Oil

Najbolji izbor tijekom trudnoće i za strije

Poznat po širokoj primjeni - koristi se za strije, ožiljke, pigmentacijske mrlje i znakove starenja. Sadrži biljne ekstrakte i vitamine u laganoj uljnoj osnovi koja se brzo upija.

Prikladan je za sve tipove kože i često se koristi tijekom trudnoće za sprječavanje pojave strija.

Bio-Oil
Bio-Oil Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Epitheliále, A-DERMA

Najbolja za masnu i osjetljivu kožu

Ova obnavljajuća krema potiče stvaranje kolagena i ubrzava zacjeljivanje. Preporučuje se nakon dermatoloških zahvata poput laserskih tretmana, kemijskih pilinga ili mezoterapije.

Lagana tekstura ne ostavlja masni trag, a koža postaje glađa i ujednačenija.

Epitheliále, A-DERMA
Epitheliále, A-DERMA Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Cica Crème Réparatrice, Uriage

Najbolja za smirivanje crvenila i nadraženosti

Sadrži termalnu vodu i pantenol koji brzo smiruju kožu. Prikladna je kod dermatitisa, ekcema i manjih opeklina.

Osim što umiruje, stvara zaštitni sloj i sprječava daljnju nadraženost. Prikladna je i za osjetljivu kožu te ne sadrži dodane mirise.

Cica Crème Réparatrice, Uriage
Cica Crème Réparatrice, Uriage Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Cicapair Tiger Grass, Dr. Jart+

Najbolja za ujednačavanje boje tena

Ovaj tretman za lice ublažava crvenilo i štiti kožu od štetnog sunčevog zračenja. Glavni sastojak je azijska pupavica, poznata po umirujućem djelovanju.

Pomaže u smanjenju crvenila, jača zaštitnu barijeru kože i daje svjež, ujednačen izgled tena.

Cicapair Tiger Grass, Dr. Jart+
Cicapair Tiger Grass, Dr. Jart+ Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

