Zaboravite na ožiljke: Ove kreme provjereno brišu sve tragove s kože

Kosa i lice često su u središtu beauty rutine, no kad je riječ o njezi kože, ožiljci, strije, crvenilo i tragovi od opeklina mogu biti jednako osjetljiva tema. Bilo da se radi o kirurškom zahvatu, trudnoći, aknama ili manjim ozljedama, cilj je isti - ubrzati regeneraciju kože i ublažiti vidljivost nepravilnosti.

Prije svega, važno je naglasiti da su pravilna eksfolijacija i redovita hidratacija temelj zdrave kože. No, kad se pojave vidljive promjene, reparativne i cicatrizantne kreme postaju nezaobilazan dio rutine. Stručnjaci su za magazin Hello! napravili izbor najhvaljenijih proizvoda koji pomažu u obnavljanju kože i smanjenju ožiljaka.

Cicaplast B5, La Roche-Posay Najbolja za suhoću, kraste i osjetljivu kožu Jedna od najpreporučivanijih krema za kućnu ljekarnu jer pomaže kod različitih kožnih problema – od površinskih rana do opeklina i nadraženosti. Sadrži pantenol, poznat po hidratantnom i obnavljajućem učinku, te ekstrakt azijske pupavice koji djeluje protuupalno i potiče zacjeljivanje. Ubrzava obnovu kože, smanjuje neugodu i pruža intenzivnu vlažnost. Prikladna je za osjetljivu kožu, bez dodanih mirisa i parabena, pa je mogu koristiti svi članovi obitelji.

Cicapost, ISDIN Najbolja za kirurške ožiljke Vrlo tražena krema u ljekarnama za njegu ožiljaka nakon operacija i ozljeda. Sastav je osmišljen kako bi poboljšao elastičnost i izgled kože, smanjio svrbež te potaknuo njezinu obnovu. Preporučuje se kod zadebljanih ožiljaka, ožiljaka nakon šavova, ozljeda i opeklina.

Bio-Oil Najbolji izbor tijekom trudnoće i za strije Poznat po širokoj primjeni - koristi se za strije, ožiljke, pigmentacijske mrlje i znakove starenja. Sadrži biljne ekstrakte i vitamine u laganoj uljnoj osnovi koja se brzo upija. Prikladan je za sve tipove kože i često se koristi tijekom trudnoće za sprječavanje pojave strija.

Epitheliále, A-DERMA Najbolja za masnu i osjetljivu kožu Ova obnavljajuća krema potiče stvaranje kolagena i ubrzava zacjeljivanje. Preporučuje se nakon dermatoloških zahvata poput laserskih tretmana, kemijskih pilinga ili mezoterapije. Lagana tekstura ne ostavlja masni trag, a koža postaje glađa i ujednačenija.

Cica Crème Réparatrice, Uriage Najbolja za smirivanje crvenila i nadraženosti Sadrži termalnu vodu i pantenol koji brzo smiruju kožu. Prikladna je kod dermatitisa, ekcema i manjih opeklina. Osim što umiruje, stvara zaštitni sloj i sprječava daljnju nadraženost. Prikladna je i za osjetljivu kožu te ne sadrži dodane mirise.