Zaboravite haljine, ovog ljeta svi nose najkontroverzniji komad iz 2010-ih

Ako postoji jedan komad koji će ovog ljeta dominirati ulicama i društvenim mrežama, onda su to mikro traper hlačice. Ovaj pomalo kontroverzan trend vraća nas ravno u eru Kate Moss, Sienne Miller i Amy Winehouse, a modne insajderice već su ga proglasile najpoželjnijim ljetnim komadom
Mikro traper hlačice među najvećim su modnim hitovima sezone. Nakon nekoliko godina dominacije lepršavih haljina i širokih krojeva, u fokus se vraća model koji je obilježio kraj 2000-ih i početak 2010-ih.
Ove sezone dizajneri su predstavili brojne verzije kratkih hlača, od sportskih i cargo modela do romantičnih bloomera, no upravo je minijaturni traper model osvojio modne piste i street style scenu.
Među prvima ga je na pistu vratila modna kuća Versace, gdje je predstavljen u kombinaciji s upečatljivim crvenim hulahopkama. Trend su brzo prihvatile i zvijezde mlađe generacije poput Belle Hadid i Lily-Rose Depp.
Inspiracija iz 2010-ih
Za inspiraciju dovoljno je prisjetiti se modnih ikona s početka prošlog desetljeća. Kate Moss redovito je nosila ultra kratke traper hlačice u kombinaciji s predimenzioniranim torbama i jednostavnim topovima, dok je Amy Winehouse birala modele toliko kratke da su se ispod njih nazirali džepovi.
Trend su tada prigrlile i Sienna Miller, Alexa Chung, Gisele Bündchen te Victoria Beckham, čiji se stil danas povezuje s estetikom Indie Sleaze.
Riječ je o trendu inspiriranom indie rock scenom i nonšalantnim modnim izričajem ranih 2010-ih, koji se ove godine snažno vraća na velika vrata. Razlika je tek u detaljima: umjesto tada popularnih balerinki i uskih sakoa, mikro traper hlačice danas se kombiniraju s predimenzioniranim košuljama, mokasinkama, minimalističkim topovima i profinjenim modnim dodacima.