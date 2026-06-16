Zaboravite haljine, ovog ljeta svi nose najkontroverzniji komad iz 2010-ih

Ako postoji jedan komad koji će ovog ljeta dominirati ulicama i društvenim mrežama, onda su to mikro traper hlačice. Ovaj pomalo kontroverzan trend vraća nas ravno u eru Kate Moss, Sienne Miller i Amy Winehouse, a modne insajderice već su ga proglasile najpoželjnijim ljetnim komadom

Mikro traper hlačice među najvećim su modnim hitovima sezone. Nakon nekoliko godina dominacije lepršavih haljina i širokih krojeva, u fokus se vraća model koji je obilježio kraj 2000-ih i početak 2010-ih. Ove sezone dizajneri su predstavili brojne verzije kratkih hlača, od sportskih i cargo modela do romantičnih bloomera, no upravo je minijaturni traper model osvojio modne piste i street style scenu.

Među prvima ga je na pistu vratila modna kuća Versace, gdje je predstavljen u kombinaciji s upečatljivim crvenim hulahopkama. Trend su brzo prihvatile i zvijezde mlađe generacije poput Belle Hadid i Lily-Rose Depp. Inspiracija iz 2010-ih Za inspiraciju dovoljno je prisjetiti se modnih ikona s početka prošlog desetljeća. Kate Moss redovito je nosila ultra kratke traper hlačice u kombinaciji s predimenzioniranim torbama i jednostavnim topovima, dok je Amy Winehouse birala modele toliko kratke da su se ispod njih nazirali džepovi.

Kratke traper hlačice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





Kratke traper hlačice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo