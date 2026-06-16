KAKAV POVRATAK

Zaboravite haljine, ovog ljeta svi nose najkontroverzniji komad iz 2010-ih

M.D.

16.06.2026 u 20:21

Versace proljeće/ljeto 2025.
Versace proljeće/ljeto 2025. Izvor: Profimedia / Autor: Zeppelin / Avalon / Profimedia
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Ako postoji jedan komad koji će ovog ljeta dominirati ulicama i društvenim mrežama, onda su to mikro traper hlačice. Ovaj pomalo kontroverzan trend vraća nas ravno u eru Kate Moss, Sienne Miller i Amy Winehouse, a modne insajderice već su ga proglasile najpoželjnijim ljetnim komadom

Mikro traper hlačice među najvećim su modnim hitovima sezone. Nakon nekoliko godina dominacije lepršavih haljina i širokih krojeva, u fokus se vraća model koji je obilježio kraj 2000-ih i početak 2010-ih.

Ove sezone dizajneri su predstavili brojne verzije kratkih hlača, od sportskih i cargo modela do romantičnih bloomera, no upravo je minijaturni traper model osvojio modne piste i street style scenu.

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Među prvima ga je na pistu vratila modna kuća Versace, gdje je predstavljen u kombinaciji s upečatljivim crvenim hulahopkama. Trend su brzo prihvatile i zvijezde mlađe generacije poput Belle Hadid i Lily-Rose Depp.

Inspiracija iz 2010-ih

Za inspiraciju dovoljno je prisjetiti se modnih ikona s početka prošlog desetljeća. Kate Moss redovito je nosila ultra kratke traper hlačice u kombinaciji s predimenzioniranim torbama i jednostavnim topovima, dok je Amy Winehouse birala modele toliko kratke da su se ispod njih nazirali džepovi.

Agolde
  • Celine
  • Diesel
  • Levi's
  • Miu Miu
Kratke traper hlačice Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Trend su tada prigrlile i Sienna Miller, Alexa Chung, Gisele Bündchen te Victoria Beckham, čiji se stil danas povezuje s estetikom Indie Sleaze.

Riječ je o trendu inspiriranom indie rock scenom i nonšalantnim modnim izričajem ranih 2010-ih, koji se ove godine snažno vraća na velika vrata. Razlika je tek u detaljima: umjesto tada popularnih balerinki i uskih sakoa, mikro traper hlačice danas se kombiniraju s predimenzioniranim košuljama, mokasinkama, minimalističkim topovima i profinjenim modnim dodacima.

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