Za besprijekoran ten dovoljno vam je ulje: Evo kako ovisno o tipu kože odabrati ono koje će vašem licu najbolje odgovarati

Da biste imali hidriranu, nahranjenu i svilenkasto meku kožu, ne trebaju vam skupocjene kreme i serumi za lice. Dovoljno je pronaći ulje koje najbolje odgovara vašem tipu kože. Uz pomoć odgovarajućeg ulja možete se riješiti neželjenih problema na koži, poput iritacija ili akni, pripremiti kožu prije nanošenja šminke ili jednostavno učiniti lice lijepim i mladolikim

No to je daleko od istine. Odgovarajuće ulje može učiniti čuda za kožu. Koristite li ga prije spavanja, budite sigurni da ćete se probuditi s nježnom, nahranjenom, hidriranom i blistavom kožom.

Pomiješajte tri do pet kapi s noćnom kremom i nanesite je na lice i vrat prije spavanja. Također, možete prethodno navlažiti lice vodom kako biste stvorili zaštitnu barijeru i spriječili da suh zrak izvuče vlagu iz kože.

Iako mnogi misle da suhoj koži odgovara bilo koje ulje, to baš nije tako jednostavno. Dok su neka ulja, poput ulja jojobe, sjemenki grožđa i šipka, vrlo blaga i pogoduju masnoj koži, osobe s tipom suhe kože trebaju potražiti ulja bogata oleinskom kiselinom - masnom kiselinom koja pomaže nahraniti kožu, zadržati vlagu i smanjiti iritaciju izazvanu suhoćom.

Koža sklona aknama

Većina tretmana protiv akni na tržištu sadrži iritantne sastojke koji uklanjaju sebum s kože. Kada je ona suha i upaljena, pretjerano luči sebum, što dovodi do pojave prištića i mitesera. Ulja za lice sigurna protiv akni djeluju tako da hrane kožu pa ona može prirodnim putem nadoknaditi štetu i regulirati lučenje sebuma.

Koristite ulje na kraju večernje beauty rutine, odnosno nakon što nanesete hidratantnu kremu, a prva promjena na bolje trebala bi biti vidljiva već nakon tjedan dana.

Ulje šipka - ne samo da djeluje antibakterijski i protuupalno (pa će vam pomoći u borbi protiv bakterija koje izazivaju pojavu i širenje akni te će smiriti upaljenu i oštećenu kožu), već je i nevjerojatno lagano, tako da nećete imati osjećaj masne maske na licu.

Ulje ploda divlje ruže - ukoliko se želite riješiti nadražene, crvene kože sklone pigmentaciji i svrbežu, ulje dobiveno od ploda divlje ruže, poznatog i kao šipak ili pasja ruža, odličan je izbor. Ono dubinski hidratizira kožu (bez začepljenja pora) masnim kiselinama koje s vremenom blijede ožiljke od akni i smanjuju crvenilo.

Normalna koža

Ako vaša koža nije ni masna, ni suha, a ni pretjerano osjetljiva, vjerojatno imate normalni tip kože. Čestitamo! Nema puno sretnika kao što ste vi. Ne morate se brinuti o začepljenim porama, iritaciji ili suhoći. Kako je manje suha, normalnoj koži potrebno je i manje ulja.

Pomiješajte dvije do tri kapi ulja u noćnu kremu, a što god radili, nikada nemojte miješati ulje s hidratantnom kremom koja ima zaštitu od sunca, bez obzira na to koji tip kože imate. Krema za zaštitu od sunca je proizvod koji je odobrio FDA i temeljito je testiran kako bi se osiguralo to da SPF broj naveden na boci ili staklenki zaista pruža zaštitu od štetnih UV zraka. Ako promijenite izvornu formulu, ne možete biti sigurni da će proizvod zadržati izvorno djelovanje.

Koje ulje odabrati?