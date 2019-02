Engleska manekenka zbog tena izbacila jaja i mliječne proizvode iz prehrane

Svatko ima svoje probleme – neki imaju masni ten, dok drugi stalno moraju hidratizirati kožu. Čak ni prekrasna manekenka Rosie Huntington-Whiteley nije iznimka

Rosie Huntington-Whiteley uvijek je bila iskrena kad je u pitanju borba protiv prljavih pora.

'Mnogi me ljudi pitaju koju vrstu kože imam. Ako imam dobar dan, imat ću samo nekoliko točkica na licu, no kad imam loš dan zna ih biti podosta. Uvijek sam imala problema s porama. To sam naslijedila od mame. Vrlo sam disciplinirana u vezi brige za kožu jer želim poboljšati svoj izgled. Imam masnu kožu, pa koristim proizvode koji umanjuju probleme koji zbog toga nastaju, a i morala sam izbaciti neke stvari iz prehrane. Trenutno ne jedem jaja i mliječne proizvode što je stvarno dosadno jer ih jako volim, no ne postoji ništa bolje nego kad imam zdravu kožu', rekla je manekenka koja s glumcem Jasonom Stathamom ima godinu i pol starog sina Jacka.