Vodenjaci će uživati u profesionalnim mogućnostima, Rakovi u romantičnim iznenađenjima, Bikove će mučiti obaveze, a Lavove mete osvajanja

Bikovi će u ovom tjednu htjeti biti bilo gdje osim na poslu ili u školi, a neće im biti odbojni napori, nego obaveze. Rakove očekuje mnoštvo ugodnih iznenađenja na romantičnom planu, Vodenjacima će um raditi sto na sat, bit će puni planova, a otvorit će im se i niz profesionalnih mogućnosti. Lavovi u osvajačkom pohodu činit će pogrešku za pogreškom i savršeno pogađati ono što njihovoj simpatiji ne odgovara

Venera će Rakovima ići na ruku u ljubavi i prijateljstvu. Bilo da se odlučite na izlazak s društvom ili opuštanje u krugu obitelji, dobra zabava zajamčena vam je u svakom slučaju. Trebate li donijeti važnu odluku vezanu uz suradnika ili podređenog, uzmite u obzir i njegov osoban odnos prema vama. Ako vam je zagorčavao život u poslovnoj sredini, nemojte mu omogućiti da to nastavi.

Lavovi u vezi previše će se oslanjati na tjelesni dodir. Obogatite vezu nježnim riječima i postupcima. Poklon bez povoda imao bi povoljnog učinka. Pokažite zube onima koji vas pokušavaju iskoristiti. Iznesite svoje uvjete i dajte svima do znanja da ste tvrd orah. Prije no što se bacite u veći trošak, razmislite smijete li si ga bezbolno priuštiti. Nemojte iskakati iz okvira novčanih mogućnosti.

Mars u Strijelcu i nepovoljno položena Venera stvaraju ovom znaku napetost koja bi mogla narušiti ljubavni sklad i prijateljstvo. Savjetujemo vam da budete obzirni i pomirljivi. Propusti suradnika mogli bi vas izbaciti iz takta. Ne ulazite u žučne rasprave, već smireno priopćite kritiku. Ako tražite posao, netko će vam ga obećati preko veze, no izglednije je da će ga dobiti netko drugi - također preko veze.

Škorpioni će se najbolje osjećati daleko od bučne gomile i masovnih zbivanja. Zanimat će vas samo druženje s nekim posebnim, a ako on ne bude dostupan ili voljan, radije ćete biti sami. Ipak, nećete pogriješiti dopustite li prijatelju da vas nagovori na izlazak ili posjet. Neke poslovne ideje koje vam se motaju po mislima mogle bi se pokazati vrlo isplativima, ali tek s odgodom od mjesec dana.

Jarce bi mogla pogoditi ljubav kad za to budu najmanje spremni. Prepustite se osjećajima i zaronite u vezu samo ako time ne biste nekog povrijedili (uključujući sebe). Nije u vašoj prirodi sjediti na dvjema stolicama ili sudjelovati u preljubu. U tijeku je aktivno razdoblje obilježeno uspostavljanjem važnih poslovnih i trgovačkih kontakata. Mogli biste ugovoriti krupan posao ili nešto veće kupiti, odnosno prodati.

Slobodni Vodenjaci mogli bi se upustiti u odnos koji će se protiv njihove volje pretvoriti u prolaznu avanturu. Nadat ćete se nečemu trajnijem, no ispostavit će se da ste pogrešno procijenili svoju novu (i kratkotrajnu) ljubav. Pred vama će se otvoriti niz profesionalnih mogućnosti, no prije no što započnete nešto novo, pozabavite se nedovršenim zadacima.

Venera u Ribama unosi paletu vedrih boja u vaše vidno polje. Neki će se od vas zaljubiti, drugi će napokon nagovoriti simpatiju na izlazak, a ako ste u vezi, doživjet ćete emocionalni preporod. Netko naporan iščeznut će iz vašeg života. Ispunjavat ćete radne ili školske zadatke sporo ili nedovoljno precizno. Problem neće biti u vašoj lijenosti, nego u okolnostima. Morat ćete uložiti nadljudske napore da se fokusirate.

