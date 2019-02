Vodenjaci će biti rastrzani između razuma i osjećaja, Jarcima i Bikovima otvaraju se nove prilike, a Strijelcima ništa neće ići od ruke

Napeti odnosi Strijelca s partnerom dovest će do svađa i prepucavanja, a neće imati volje ni koncentracije da ozbiljnije prionu na rad. Vodenjaci će biti rastrzani između razuma i osjećaja, a kašnjenje plaće ili honorara primorat će ih da potraže alternativni način nabavke novca. Nove veze Jaraca bit će građene na čvrstim temeljima, a sjajno je vrijeme za početak novih poslova i suradnji. Bikovi će dobro prolaziti kod suprotnog spola, a uz malo više truda ostvarit će sjajne rezultate

Vage će stavljati tuđe potrebe ispred svojih, što će dovesti do nezadovoljstva i nemira. Najviše će vas pogađati to što nitko neće cijeniti vašu žrtvu. Financijski problem mogli bi vas potaknuti da zatražite pozajmicu ili podignete kredit. Vratite dugove, no nemojte da sve ostane samo na tome. Razmislite zbog čega ste se našli u ovakvoj situaciji i na koji se način možete zaštititi od budućih problema.

Što zvijezde donose Vagama na zdravstvenom, ljubavnom i poslovnom planu, detaljnije možete pročitati ovdje.