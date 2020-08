[VIDEO] Znate li da ove namirnice možete jesti i nakon isteka roka trajanja?

Jedan od popularnih mitova je da je hrana pokvarena nakon isteka roka trajanja. Naravno, većina hrane zapravo je potpuno jestiva i nakon datuma otisnutog na pakiranju

Rok trajanja često je više u kategoriji korisnog datuma za procjenu do kad bi nešto moglo biti jestivo. Samo u slučajevima mesa, ribe i drugih lako kvarljivih namirnica su rokovi trajanja bliži stvarnom krajnjem datumu do kojeg bi se nešto trebalo pojesti.

Na primjer, tjestenina u neotvorenom pakiranju može se iskoristiti šest do osam mjeseci nakon isteka roka trajanja ako je smrznete. Skuhana tjestenina bit će dobra za jesti i tjedan dana ako je držite u frižideru, a u dubokom smrzavanju je iskoristiva šest do osam mjeseci. Suha tjestenina (bez jaja) može izdržati čak dvije godine bez smrzavanja.

Neotvorena kutija žitarica iskoristiva je i do osam mjeseci nakon isteka roka trajanja. Jednom kad otvorite pakiranje žitarice će biti jestive i do šest mjeseci. Skuhane žitarice imaju rok trajanja od oko pet dana u frižideru.

Jaja se mogu iskoristiti od tri do pet tjedana nakon što ste ih kupili. Moguće je provjeriti jesu li se jaja pokvarila jednostavnim testom. Stavite jaje u hladnu vodu. Ako je na dnu, sve je u redu, no ako pluta, to znači da se pokvarilo. Kuhana jaja koja držite u frižideru trebala bi biti iskoristiva do tjedan dana.

Sirovo meso neće dugo izdržati ako nije smrznuto, no u zamrzivaču ga možete držati do četiri mjeseca bez brige. Štoviše, hrana općenito može izdržati gotovo neograničeno u zamrzivaču jer bakterije koje uzrokuju trovanje ne rastu u takvim uvjetima, no zaleđene namirnice s vremenom gube kvalitetu.

Sirova riba u zamrzivaču bit će iskoristiva i do devet mjeseci, a dimljena riba do šest mjeseci. Neotvorena konzerva ribe može izdržati i do pet godina, kao i većina konzervirane hrane.