Velika proslava jedne modne ere donosi potpuno drugačiji Bipa Fashion.hr

Ove sezone najveća modna platforma u regiji i tjedan mode Bipa Fashion.hr slavi veliku obljetnicu: 30 sezona od prvog modnog tjedna, koji se održao daleke 2007. godine.

Druga velika izložba bit će postavljena u pop up galeriji u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, gdje će se ove sezone održavati modne revije Fashion.hr-a. Retrospektivna izložba kampanja, koje su obilježile 30 sezona podsjetit će na neka od najznačajnijih djela modne fotografije u Hrvatskoj. Artističke kampanje, koje su najavljivale program svake sezone, potpisivali su poznati fotografi: Mare Milin, Franjo Matković, Romano Decker i Dejan Kutić, Šime Eškinja, a manje je poznato kako jednu od prvih kampanja potpisuje danas poznati glumac Livio Badurina. Prva kampanja za tjedan mode nastala je daleke 2007., a autor je riječki fotograf Filip Čargonja čije će djelo mnoge podsjetiti na početak ove uzbudljive priče koja već 30 sezona okuplja najboljeod modne scene.

O svim tim akterima, novim trendovima, modnim businessima, komunikaciji te izgradnji branda, govorit će se na okruglim stolovima i panel diskusijama koje su na rasporedu 14.ožujka, a koji će sasvim sigurno otvoriti brojne aktualne teme o kojima će govoriti ključni akteri naše modne i medijske scene. Veliko finale 30. sezone tjedna mode obilježit će modne revije poznatih dizajnera koje će se održati od 18. do 21. ožujka u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. U četiri dana održat će se 12 modnih revija na čak tri različite i odvojene modne piste. Ljubitelji modnih brandova po prvi će put uživati u pojedinačnim revijama dizajnera, a inovativna produkcijska rješenja pružit će sasvim novi koncept i doživljaj modnih revija do sada neviđen na našim prostorima. U službenom programu ove sezone predstavit će se: Ana Maria Ricov, Klisab, Varteks, Spirit by T.B., Branka Donassy, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Anthony Avangard, Marina Design, Ivica Skoko, Les Emaux, Arileo i Robert Sever.

30. sezona Bipa Fashion.hr-a donosi pregršt novosti u programu koji će trajati čak dva tjedna na tri lokacije, a uključivat će više stotina sudionika. Epicentar modnih zbivanja ovog proljeća bit će u znaku #FHR30.