Život se polako vraća u normalu, no mnogi još uvijek rade iz svojih domova, a u posljednje vrijeme teže je dobiti termin kod kozmetičarke nego kod liječnika, pa je sada pravo vrijeme da uzmete stvari u svoje ruke i svome tijelu posvetite njegu od glave do pete. Donosimo vam detaljna uputstva kako koristiti kemijsku piling-masku za stopala koja oduševljava žene diljem svijeta

U većini slučajeva odgovor je - da. No, dermatolog upozorava kako uvijek postoje pojedinci za koje su ovakvi tretmani preagresivni. 'Kemijski pilinzi su generalno sigurni i učinkoviti, no ukoliko imate dijabetes, bilo bi dobro da se prvo savjetujete s liječnikom. Ako imate otvorene rane na stopalima, preporuka je da odgodite piling dok rane ne zarastu', rekao je dr. Adigun koji isto savjetuje i trudnicama.

Kemijski piling stopala tretman je koji skida gornji sloj kože i može se pronaći u gotovo svakoj drogeriji. Koža se nakon ovog potpuno bezbolnog tretmana polako lista sve dok na stopalima ne ostane potpuno nova koža. Najčešće dolazi u kompletu s čarapama koje podsjećaju na sheet masku i kiselinom koju je potrebno uliti u čarape. Tako pripremljenu piling-masku je potrebno ostaviti na stopalima da učini svoju čaroliju prema uputama koje pišu na kutiji. Baby Foot prvi je popularni piling stopala koji je stigao na tržište 1997. godine, a na Amazonu sada ima gotovo 14.000 recenzija, no danas postoje brojne verzije piling-maski za stopala koje pružaju iste rezultate, a cijena im je od 20-ak kuna pa nadalje.

Redovito tijelo i lice mackamo raznoraznim kremama i maskama, no na naša stopala često zaboravljamo. Uskoro ćemo uskočiti u omiljene nam sandale, pa je sada idealno vrijeme da pripremite stopala za ljetne mjesece.

Kako pripremiti stopala prije tretmana?

1. Uklonite lak s noktiju.

2. Operite stopala sa sapunom i vodom.

2. Namačite stopala u vodi minimalno 30 minuta prije tretmana kako bi omekšali kožu.

Što očekivati od kemijskog pilinga?

Čarape natopljene kiselinom koje ste dobili u paketu navucite na stopala i preko njih navucite obične čarape. Ovisno o tome što piše na uputstvima, piling-masku je potrebno držati na stopalima od 30 minuta do sva sata.

Što nakon pilinga?

Kada je isteklo propisano vrijeme, uklonite piling-masku i isperite u toploj vodi kako bi u potpunosti uklonili kiselinu. Stopala je potrebno umakati u toplu vodu narednih tjedan dana svaku večer prije spavanja kako bi se mrtve stanice kože malo pomalo u potpunosti uklonile. Proces oporavka stopala varira od osobe do osobe, no u pravilu bi vaša stopala trebala biti kao nova za tri do pet dana od tretmana.

Koža će se zahvaljujući kiselini polako ljuštiti i potrebno joj je dati vremena koliko god joj je potrebno da odradi svoje. Nikako nemojte samostalno potezati ostatke kože ili ih uklanjati na bilo koji način. Ukoliko vam sa stopala vise veći komadi kože, njih možete odrezati škaricama za nokte.

Koža stopala će nakon tretmana biti izrazito osjetljiva, stoga nemojte izlaziti na sunce u sandalama naredna dva tjedna.

Neke od piling-maski za stopala: