Upoznajte zodijačkog prvaka urednosti: Njihova percepcija nereda je izoštrena, a tolerancija na njega niska

Znak Djevice prati ugled najvećeg čistunca. Ako ste u gostima kod nje i predano razgovarate, nemojte se zapanjiti ako ustane i posloži knjige ili figure na polici tako da budu u savršenom redu

Njen postupak ne znači da ste joj dosadili, nego da je uočila problem koji zahtijeva žurno rješavanje. 'Jedna je knjiga malo stršala, zar nisi primijetila? Kako mi je to jutros promaknulo dok sam spremala?'

'Sredit ću to odmah ujutro', prva je njihova pomisao. No nema sna dok sve nije sređeno. Kad legnu, spoznaja da je neka površina u stanu prašnjava ili da je rub zavjese zamašćen ne da im mira. Nakon nekoliko minuta ipak ustaju i kreću u pohod. Tek kad su svladali strašnog neprijatelja - dva kvadratna centimetra masne mrlje - mogu se vratiti u krevet i usnuti snom prvaka urednosti. Nažalost, ako je problem bio opsežniji i zahtijevao duži angažman, Djevica će se probuditi neispavana i čangrizava: sad znate zašto su često razdražljive - zbog kasne noćne akcije s krpom, spužvom ili deterdžentom.

Djevice su toliko ovisne o redu i čistoći da tijekom kućne zabave odmah skupljaju čaše, tanjure i salvete čim ih neki gost odloži i odnose ih u kuhinju ili u kantu za smeće (koje pažljivo razvrstavaju). Mali je problem u tome što one spremaju za gostima i ako su same gosti u tuđoj kući. Domaćinu je to isprva čudno, ali ako se razumije u horoskop i zna da je dotična osoba Djevica, slegnut će ramenima i pustiti je da radi ono što joj najbolje leži.