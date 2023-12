Ulice Pariza pretvorile su se u paradu Polène torbi, istinsku prijetnju luksuznim brendovima

Naziv trendovska torbica povijesno bi tradicionalno prizvao slike Fendijeve Baguette torbe , Guccijeve Jackie torbice ili Pradine Gallerije , no društveni mediji su posljednjih godina snažno utjecali na demokratizaciju mode omogućujući i drugim brendovima da se uzdignu do istaknutog, gotovo kultnog statusa.

View this post on Instagram

Svaki je komad u potpunosti izrađen ručno. Zapravo, obrtnici mogu potrošiti i do 18 sati na izradu jedne torbice. Ovaj pažljivi postupak izrade objašnjava zašto nekih modela i boja često nema na zalihama . I premda su sve velike robne kuće - od Le Bon Marchéa do Galeries Lafayette – dale ponudu samo nekoliko mjeseci nakon lansiranja, Polène je odlučio ne surađivati s maloprodavačima trećih strana.

Polène torbice, najnovije 'it' torbe prije koju godine osvojile su modne zaljubljenice i od tada ne silaze s trona popularnosti. Za razliku od većine francuskih luksuznih marki, ove torbice nemaju detalj koji bi ih definirao: nema oznake poput Chanela ili uzorka poput Vuittona . Ipak, svejedno je lako prepoznatljiva . Štoviše, proizvodi se u istoj španjolskoj tvornici kao i neki od najprestižnijih brendova - od Saint Laurenta do Hermésa - ali, s cijenom manjom od 400 eura koja predstavlja samo djelić cijene prestižnih, svjetskih brendova.

View this post on Instagram

Mothay, koji se u posao upustio sa svojim bratom i sestrom, razvio je etos koji je uglavnom ostao nepromijenjen od samih početaka do danas: kožne torbe koje se prodaju po poštenim cijenama razigranih oblika bez gubitka funkcionalnosti . Iako, to nije bio potpuno novi prijedlog u šarolikom svijetu kožnih torbi: Neous, Mansur Gavriel i Senreve - svi oni su također ponudili svoje verzije zaokreta ka istom fenomenu. Baš i kao na samom početku, tako i sada, Polène torbe ručno se izrađuju u Ubriqueu, u Španjolskoj, a najprodavanija je i dalje nano veličina modela Numéro Un, torbe s gornjom ručkom i remenom preko tijela.

Čini se da Polèneu nisu potrebni razmetljivi ukrasi niti koža snažne nijanse za podizanje prašine. Do sada nova izdanja torbica nestajala su s polica kako bi stigle u trgovine. Sve dostupne torbe Numéro Dix , primjerice, u potpunosti su se rasprodale tijekom vikenda otvaranja butika u New Yorku.

View this post on Instagram

No, Polène ide korak dalje te čak uzima neiskorištene materijale i koristi ih za stvaranje kolekcije privjesaka za torbe i privjesaka za ključeve koji su u potpunosti izrađeni od ostataka kože. Sve to je prilično impresivno za relativno novi brend s iznenađujuće razumnim cijenama.

View this post on Instagram

Kada govori o brendu koji je osnovao s bratom i sestrom, Mothay nikada ne spominje riječi kao što su 'hype' ili 'viralnost', ali ono što često spominje je 'kvaliteta'. 'Svaki dan radimo kako bismo imali puno poželjnosti', kaže. 'Važno je da ljudi koji nose naše torbe budu ponosni.'

Ustrajan je u tome da Polène ide korak po korak, bod po bod kako bi održao tu kvalitetu – bez obzira na popularnost i ludilo koje je izazvao na TikToku. Možda je suosnivač preskroman. S razmjerom Polèneovih ambicija, brend bi lako mogao preći put od kultnog IYKYK (if you know, you know) brenda do prvog izbora pronicljivih minimalista na globalnoj razini. Los Angeles i Tajvan već se natječu za nove vlastite butike, a predstavnik Polènea također potvrđuje da se, uz nakit, nazire i linija cipela.