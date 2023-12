Tragedija i trijumf dizajnerice najpopularnije haljine: 'Svakih 20 godina iznova me otkrivaju'

Kultna wrap haljina, dizajnirana 1974., prodana je u više od 15 milijuna primjeraka i od tada je postala jedna od najtraženijih na svijetu, a ženu koja ju je osmislila učinila je senzacijom preko noći. Sada, sa 77 godina, Diane von Furstenberg kaže da je vrijeme da se sagleda bilanca njezina života i karijere, nevjerojatno uzbudljivih, toliko da su povremeno graničili s filmskim zapletom

Ona je bila beba čudo, jer rođena je nakon što je njezina majka preživjela koncentracijske logore, udala se za princa, a zatim postala bogata i slavna kao modna dizajnerica – tako ukratko zvuči životni put kultne modne dizajnerice Diane von Furstenberg. No iza toga krije se nevjerojatna priča o skromnom početku, sretnom spletu okolnosti, neustrašivosti i ustrajnosti.

'Diane von Furstenberg itekako je liderica. Ona jednostavno ne može odoljeti da ne uzme uzde u svoje ruke u bilo kojoj situaciji i tijekom bilo kojeg razgovora, što je čini gotovo nemogućom sugovornicom, ali nevjerojatno zabavnom za slušanje', piše The Guardian. Javlja se na prvo zvono telefona, a na pitanje gdje se trenutno nalazi, reći će promuklim glasom: 'Oh, to je vrlo komplicirano. Nalazim se na vrlo kontemplativnom mjestu. Imam skoro 77 godina i vodila sam veliki život. Velika je to avantura. A sada je vrijeme da pogledamo bilancu tog života.'

Iako je pitanje zapravo bilo usmjereno na to gdje se fizički nalazi, a filozofsko shvaćanje njezina trenutnog bivanja uopće nije bilo ciljano, takav odgovor potpuno je u stilu Von Furstenberg. Oduvijek je bila za potpunu sliku, za veliku gestu, za potpuno uranjanje u sve osjećaje. Čak je i wrap haljina, koja ju je učinila slavnom i bogatom – komad koji iduće godine puni 50 godina - uvijek bila samo sredstvo za postizanje cilja, način da Von Furstenberg dobije život kakav želi. Kao djevojčica, kaže, nije znala što želi raditi kad odraste, ali je znala kakva žena želi biti. A to je bila liderica. 'Nisam znala što to točno znači, ali apsolutno sam znala taj osjećaj. I postala sam žena kakva sam htjela biti zbog te haljine. Kreirala sam tu haljinu, ali haljina je zapravo stvorila mene', kaže.

'Strah nije opcija' Preživljavanje zauzima središnje mjesto u priči o životu Von Furstenberg, rođene u Belgiji. Njezina majka Liliane Halfin odvedena je u Auschwitz u stočnom vlaku kada joj je bila 21 godina, a kasnije je preseljena u logor Ravensbrück. Nakon što je 13 mjeseci kasnije oslobođena 'bila je vreća kostiju u polju pepela'. Hospitalizirana je u obližnjoj američkoj bazi i liječnici nisu očekivali da će preživjeti, a kamoli da će imati djecu. Ali ponovno ujedinjena sa zaručnikom, udala se i rodila kćerku poslije svega 18 mjeseci. 'Rođena sam tako kratko od oslobođenja da i sebe smatram preživjelom', kaže ona. 'Moje rođenje je trijumf ljubavi nad bijedom. To je moja zastava. Moja me majka nazivala svojom bakljom slobode i željela je da imam grandiozan život.' Takvo nasljeđe zvuči dosta teško za djevojčicu. Njezina bi majka svake noći blagoslovila njezin krevet, zahvalna na plahtama, pokrivaču, jastuku i toplini nakon spavanja na drvenoj dasci koju je dijelila sa štakorima u koncentracijskim logorima. Kad se bojala mraka, majka ju je zaključala u ormar. 'Naučila me da strah nije opcija', kaže. U grozničavoj i nemirnoj klimi društvenih medija, Von Furstenberg se suočila s kritikama zbog izražavanja tuge i suosjećanja nakon gubitka nevinih života na obje strane u ratu između Izraela i Hamasa. Ima onih koji smatraju da sve manje od punokrvne podrške Izraelu predstavlja izdaju njezine obiteljske povijesti. 'Apsolutno sam shrvana onim što se događa u svijetu', kaže ona. 'Ne znam što bih rekla. Tražim svjetlo, vjerujem u mir. Kao preživjela, imam pravo vjerovati u čuda.'

No ne želi puno komentirati užase trenutnih događanja. 'Ne želim govoriti jer ne mogu ništa reći i ne shvaćam riječi olako', kaže ona. Njezina pripovijest je bajka o čudesnoj bebi rođenoj nakon holokausta te odrasloj u lijepu i snažnu ženu koja se udala za švicarskog princa – a ovaj turobni trenutak nije vrijeme za njih. Što se tiče bilo koje druge teme, vrlo je rječita. Posebice ako spomenete pakiranje. 'Sinulo mi je toliko najboljih ideja dok sam se pakirala. Cijeli život pakiram kofere, stalno putujem, a ako se znaš spakirati, znaš i živjeti.' Živi na Manhattanu u blistavom, ostakljenom penthouseu s golemim tepihom s uzorkom leoparda i pogledom na High Line. Sama djeluje veličanstveno: ima upečatljivost Joan Collins s boemskom oštricom, piše The Guardian. Prema New York Timesu, vlasnica je najčešće fotografiranih jagodica 70-ih, a one su i danas itekako utjecajne. 'Divno je ostarjeti', kaže ona. 'Ne razumijem zašto se to ljudima ne sviđa. U svakom slučaju, uvijek sam voljela izgledati pomalo uništeno, znaš?' Za Dan zahvalnosti napušta užurbanost Velike Jabuke i odlazi u Connecticut, na imanje u Cloudwalku, koje si je sama kupila za 27. rođendan, kada su čekovi počeli pristizati.

Kultna wrap haljina koju nitko nije uspio nadmašiti U industriji u kojoj većina trendova ima sreću preživjeti šest mjeseci - kako jedna haljina traje pola stoljeća? 'Ta je haljina preživjela jer ženi daje govor tijela ispunjen samopouzdanjem', kaže ona. Priznaje da sama nije često nosila slavnu wrap haljinu. 'Nikada nisam osjećala kao da imam struk, pa mi je draža košulja', kaže ona. Nije ni studirala dizajn, ali je naučila zanat o tkaninama, bojama i printu u talijanskim tvornicama proizvođača odjeće Angela Ferrettija u ranim 20-ima. Potom je otputovala u SAD kako bi posjetila dečka, princa Egona von Furstenberga, kojeg je upoznala u noćnom klubu u Ženevi, i tada je otkrila New York. 'Kada sam se vratila u tvornicu, jedino o čemu sam mogla razmišljati bilo je kako se vratiti u Ameriku. Tako sam napravila neke uzorke i vratila se u New York s kovčegom punim malih haljina. Bile su seksi, ali prikladne. Netko mi je rekao: 'To je haljina u koju možeš obući muškarca, a da njegovoj majci to ne smeta.' Tajna je, kako kaže, u tkanini. 'Sjećam se da mi je Christian Lacroix jednom rekao: 'Žene prave odjeću, muškarci kostime.' Muški dizajneri ne vole žersej jer nije osobito lijep na prvi pogled, dakle vizualno atraktivan, ali kada ga nosite, shvaćate njegovu vrijednost, kakav je to osjećaj i kako djeluje na tijelu.' Von Furstenberg, poput Donne Karan, Coco Chanel i Sonije Rykiel, zna da žersej, iako neupečatljiv, postaje omiljeni komad žena u ormaru.

Od kultne modne dizajnerice do filantropkinje Iako se na Eiffelov toranj prvi put popela tek u dobi od 73 godine, Pariz je odigrao središnju ulogu u putovanju njezinog života. Dok govori o njemu, Von Furstenberg leži na sofi krem boje u svom stanu u 6. arondismanu, nekoliko minuta hoda udaljenom od Seine. Fotografija njezina dugogodišnjeg prijatelja, koji joj je postao suprug, milijardera i medijskog mogula Barryja Dillera, stoji na stolu. Na zidu u predvorju vise dva njezina identična portreta koje joj je naslikao prijatelj Andy Warhol - žuti i ružičasti - a prikazuju je kako izravno gleda s rukom prebačenom iznad glave. U Parizu je prvi put osjetila neovisnost kada ju je majka samu ukrcala na vlak u dobi od devet godina da bi otputovala iz Bruxellesa u glavni grad Francuske. 'Moja je teta imala luksuzni butik u Rue de la Boétie. Došla bih je vidjeti, a ona bi me natjerala da slažem džempere u trgovini. Tako sam u Parizu imala prvi kontakt s modom', prisjeća se.

Uslijedila su druga formativna iskustva u tom gradu: dobila je prvi posao kao pomoćnica fotografa baš kad su počeli studentski prosvjedi u svibnju 1968. 'Bila sam nitko. Radila sam za vrlo privlačnog muškarca koji je imao puno modela i fotografe kojima je dugovao novac. I tako sam provodila vrijeme javljajući se na telefon i govoreći da ga nema.' Ona i njezine prijateljice odlazile bi do barikada prije nego što bi se uputile na otmjene večere i ples u noćni klub Chez Régine na lijevoj obali. 'Podržavala sam prosvjednike jer sam bila mlada, ali bila sam previše buržoaska da bih im se stvarno pridružila', stidljivo priznaje. 'Bio je to uzbudljiv trenutak.' Njezino prvo vjenčanje također je održano u Parizu: udala se za princa Von Furstenberga, člana automobilske obitelji Fiat, kojeg je upoznala godinama ranije, još kao tinejdžerica, u švicarskim društvenim krugovima. S njim se preselila u New York i počela proizvoditi haljine. Wrap model izrađen je od šarenog žerseja i dizajniran tako da laska figuri te da ga je podjednako lako nositi u uredu kao i na večeru. Takav dizajn odmah je doživio uspjeh, što ju je dovelo do naslovnice Newsweeka 1976., u dobi od 28 godina.

Posao je procvjetao, ali je zatim propao zbog licenciranja vlastitog imena proizvođačima svega, od parfema do cipela. Do 1983. bila je razvedena i prodala je tvrtku, a onda ju je život ponovno odveo u Pariz jer se zaljubila u čovjeka koji je ondje živio. Taj put proživljavala je ono što opisuje kao književnu fantaziju lijeve obale, ugošćujući pisce u stanu u Rue de Seine i pomažući u osnivanju izdavačke kuće Salvy. Strastvena čitateljica, Von Furstenberg je naručila i objavila prvi prijevod 'Američkog psiha' na francuski. Ljubav prema čitanju ostala je u njoj, iako danas najviše voli slušati knjige uz aplikaciju Audible. Osim toga, autorica je dječje knjige. 'Volim književnost. Volim riječi, i snagu riječi, i snagu priča.' Pričanje ženskih priča također je bila misija podcasta koji je prije tri godine lansirala na Spotifyu pod nazivom 'In Charge with DVF'.

'Moja karijera bila je dugo putovanje, a također i nešto poput vlaka smrti jer sam vrlo brzo pokrenula svoj veliki američki san - u dobi od svega 22 godine. Do 27. godine izrađivala sam 25 tisuća haljina tjedno, tako da sam imala ogroman i strahovito brz početak. Sve se to događalo, sva ta zasićenost, istovremeno - a nisam bila opremljena za to. Zatim sam morala licencirati svoj modni posao, a onda sam krenula u kozmetički posao. U roku od pet godina i to sam pretvorila u nešto veliko. I onda sam sve prodala jer sam bila jako dobra u kreativnim stvarima i mislila sam da sam završila s time. Preselila sam se u Pariz na neko vrijeme te sam imala izdavačku kuću. A onda sam se vratila i osjećala sam se kao gubitnica. Mislila sam da sam izgubila identitet, a onda sam otkrila (TV kanal za kupovinu) QVC. Prešla sam put od nečega što pripada prošlosti do pionirke u nekoliko mjeseci i ponovno sam započela svoj redoviti posao, a zatim sam postigla još jedan uspjeh. Godine 2014. proslavila sam 40. godišnjicu wrap haljine, a onda je krenula faza naslijeđa mog života', opisuje svoj karijerni put, ističući da se sada želi usredotočiti na osnaživanje žena i filantropiju. 'Znate, u dobi sam u kojoj moram koristiti svoj glas i svoje iskustvo', kaže jasno. 'Pokrenula sam 2009. godine DVF Awards uz pomoć obiteljske Zaklade Diller-Von Furstenberg. Dajemo izloženost, novac, podršku i mentorstvo izvanrednim ženama koje imaju snagu za borbu, hrabrost za preživljavanje i vodstvo za inspiriranje. To je bilo stvarno nevjerojatno, ali nije samo to. Članica sam odbora Vital Voicesa i moja je misija osnaživanje žena', ističe.

Kaže da su je godinama htjeli u odboru koji upravlja Kipom slobode, a ona u početku nije obraćala pažnju na to. 'Mislila sam, poput mnogih ljudi, da je to velika statua koja ljudima želi dobrodošlicu u New York. Zatim su mi dali knjigu, počela sam je čitati i mislila sam da je priča fascinantna. Stephen Briganti, predsjednik ove zaklade, došao mi je rekavši da je pročitao moju knjigu, a u njoj govorim o svojoj majci. Moja je majka preživjela holokaust i uvijek mi je govorila: 'Bog me spasio da bih ti mogla dati život. Dajući meni život, vratila si meni moj život. Ti si moja baklja slobode.' Nadovezujući se na to, Briganti joj je rekao: 'Ne možete odbiti mjesto u odboru ako vas je majka nazvala bakljom slobode.' 'To me natjeralo da se pridružim. Onda sam, naravno, ušla u odbor, a moja velika uloga bila je prikupiti novac za izgradnju muzeja Kipa slobode na Liberty Islandu. Pomogla sam prikupiti 85-90 milijuna dolara, a muzej je skoro gotov. Prodala sam ideju za snimanje dokumentarca o Kipu slobode za HBO. Što sam više kopala po tome, bila sam sve fasciniranija. Shvatila sam da je ono što je nevjerojatno u vezi s Kipom slobode to što ga je dao narod Francuske. Ljudi u Francuskoj su prikupili novac da ga daju Americi, a onda je došao ovdje. Ono što je čarobno je to da on predstavlja slobodu, stoga je poput Sunca - svi ga prisvajaju, a svima predstavlja nešto drugo', ispričala je za USA Today 2018. godine.

Nekad modna ikona, sada proročica Prije tri godine, u dobi od 73 godine, Von Furstenberg se spremala prvi put posjetiti Eiffelov toranj. Bilo je to rijetko novo iskustvo u Parizu za poznatu dizajnericu koja govori francuski kao svoj materinji jezik i doživljava tu zemlju kao svoj dom nakon nekoliko razdoblja življenja u njoj. No za izumiteljicu wrap haljine taj posjet nije bio u vidu guranja s hrpom turista u dizalu. Umjesto toga, prigoda je bila sjajna večera za prijatelje i obitelj kako bi proslavili njezino primanje Légion d’honneur, najveće nagrade za civile koji doprinose Francuskoj. Prisutni su bili moćni članovi njezina društvenog kruga, uključujući osnivača Amazona Jeffa Bezosa, dizajnera cipela Christiana Louboutina, voditelja Setha Meyersa i glavne urednice američkog Voguea Anne Wintour. Nagrada, kojom se Von Furstenberg priznaje prikupljanje sredstava za muzej Kipa slobode i njezin rad na pokretima za žene, potaknula je trenutak samorefleksije kod dizajnerice kestenjaste kose. 'Često se šalim govoreći da sam nekada bila ikona. Sada želim biti proročica. Sada sam u dijelu svog života koji se bavi filozofijom. Želim prenijeti ono što sam naučila', kaže. Također se nada da će svoju istoimenu tvrtku prenijeti na 23-godišnju unuku Talitu, model i influencericu koja je već dizajnirala capsule kolekcije za brend. 'Ona je sada muza jer sam starica, iako želim prigrliti svoje godine na najdinamičniji način, kao što sam prigrlila sve dosadašnje godine.'

Ipak, 51 godinu nakon što je osnovala tvrtku i s 15 milijuna prodanih wrap haljina, koje su nosile legije američkih radnica od 1970-ih, još uvijek ima puno toga obaviti da bi ostavila posao na čvrstim temeljima. Tvrtka izlazi iz teškog razdoblja tijekom kojeg je smanjila kategorije proizvoda i troškove te revidirala svoj poslovni model kako bi se manje oslanjala na robne kuće, a više na vlastitu e-trgovinu. Kao rezultat toga, prodaja je 2020. godine pala za polovicu u odnosu na prethodnih pet godina, na oko 250 milijuna dolara u maloprodajnoj vrijednosti (što znači vrijednost prodane robe nakon povećanja trgovine, a ne količinu unesenog novca). Smanjenje je bilo bolno, kaže Von Furstenberg, ali neophodno. Problemi tvrtke slični su onima s kojima se suočavaju mnoge luksuzne robne marke: robne kuće u SAD-u više nisu snažna sila kao što su nekoć bile, a društveni mediji ubrzali su vremenske rokove za razvoj proizvoda i transformirali marketing. Ali neki kritičari kažu da je nesposobnost Von Furstenberg da dopusti drugoj kreativnoj sili da je naslijedi također problem. Pozvala je škotskog dizajnera i stručnjaka za tisak Jonathana Saundersa u New York kao prvog glavnog kreativnog direktora tvrtke 2016. Njegove su kolekcije s entuzijazmom prihvatili kupci i tisak, no otišao je u roku od 18 mjeseci, nakon navodnog sukoba s osnivačicom glavom i bradom (ili jagodicama).

'Radila sam greške. Imala sam pogrešnog izvršnog direktora, pogrešne dizajnere, što god', priznaje ona. 'Ali zadnje dvije godine Sandra Campos je vodila stvari te je puno radila na čišćenju brenda i popravljanju onoga što je bilo uništeno', rekla je 2020. No nekako je jasno da sklonost Von Furstenberg mikroupravljanju nije izblijedila. Teško prepušta kontrolu. 'Tijekom telefonskog razgovora jedan na jedan s Campos o poslu, neprestano je lebdjela u pozadini, uskakujući na zvučniku kako bi razjasnila određene stvari', piše Financial Times. Upitana bi li ikada dovela financijskog investitora da pomogne tvrtki, oklijeva: 'Ovo je moje dijete - učinit ću ono što je ispravno za svoje dijete.' Život poput vlaka smrti Pet desetljeća u notorno nestalnoj industriji bilo je poput vožnje vlakom smrti. 'Svakih 20 godina mladi me iznova otkrivaju. Dogodilo se to već dva puta', kaže ona ironično. 2000-e su bile vrijeme procvata, 2010-e su donijele prekomjernu ekspanziju, a kada je 2020. izbio covid, brend DVF bio je blizu bankrota. 'Bili smo jako veliki, imala sam stotine trgovina i odjednom sam gubila novac. Mogla sam prodati brend za pravo bogatstvo nekome tko bi ga prostituirao. Ali nisam to željela učiniti.' Umjesto toga, zatvorila je sve osim jedne trgovine u SAD-u i racionalizirala poslovanje, ojačavši financije pomoću strateškog partnera iz Hong Konga, ali zadržavši većinsko vlasništvo u obitelji. Smanjena i ekonomski prihvatljiva operacija, bez neurednih ugovora o licenciranju koji bi razvodnili brend, dio je onoga što dizajnerica naziva 'trećim preporodom' svoje modne marke. Talita von Furstenberg, koja je s 24 godine najstarija od Dianinih petero unučadi, sada je supredsjednica tvrtke sa zadatkom da brend DVF dovede do generacije Z.

Ranije ove godine brend je pokrenuo platformu za preprodaju pod nazivom ReWrap. Cijene se kreću od 46 do 340 eura. Za primjer, nova DVF-ova wrap haljina prodaje se za otprilike 570 eura. 'Najbolji način da haljina bude održiva je da živi 50 godina', kaže Von Furstenberg. 'Možete je pronaći u vintage trgovini, a možda je proživjela već tri života, ali i dalje će biti dobrog zdravlja, bez rupa.' I da, u pravu je - žersej je iznimno otporan, a bez kopči koje se mogu slomiti i ukrasa koji se raspadaju, ove su haljine gotovo neuništive. Švicarski princ ipak nije potrajao, iako joj je dao dvoje djece i prezime, a ostali su u prijateljskim odnosima – sve do njegove smrti 2004. godine. Od 2001. u braku je s medijskim mogulom i milijarderom Barryjem Dillerom. Osim u New Yorku i Connecticutu, imaju kuću na Beverly Hillsu - gdje su nedavno priredili proslavu zaruka za svoje prijatelje Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, na kojoj su bile i Oprah Winfrey i Barbra Streisand. Također imaju 'lijep brod' (Eos, 92-metarsku jahtu, jer dizajnerica voli plivati dva sata dnevno) i nekretninu u Veneciji, u kojoj ona želi provoditi više vremena, kada joj to radno vrijeme dopusti.

'Sada kada sam u zimi svog života, svi dijelovi slagalice počinju imati smisla. Moja djeca zovu me Proročicom. Mnogo sam stvari naučila na tom putu i vrijeme je da podijelim tu mudrost.' Tijekom pandemije napisala je knjigu 'Own It: The Secret to Life', svojevrstan manifest pun svojih izreka i stavova u obliku rječnika. (Primjer odlomka: 'Ego je pozitivan pogled na sebe koji lako može postati nepodnošljiva mana kada se zlostavlja. Vidite narcisoidnost.') 'Ponosna sam na tu malu knjigu jer je jako korisna', kaže ona. Ljubavne afere s Warrenom Beattyjem, Omarom Sharifom i Richardom Gereom; noći u Studiju 54 s Andyjem Warholom i kolegom dizajnerom Halstonom... Von Furstenberg je živjela itekakav život, a čitavo to vrijeme vodila je dnevnik. Na pitanje planira li ga objaviti, kaže - ne. 'Na francuskom je', dodaje ona, kao da time zaključuje temu. Zatim nastavlja: 'Dnevnik je komunikacija sa samim sobom. To je najvažniji odnos koji ćete imati.' Mnogi se nadaju da će se predomisliti, jer njezini bi memoari zasigurno bili privlačno štivo.