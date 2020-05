Ove sezone slavimo povratak minimalizma, stoga je sada pravo vrijeme da investirate u klasične, bezvremenske komade koje ćete lako uklopiti u svaki stajling te ih bez problema nositi dugi niz godina, bez obzira koliko se brzo trendovi mijenjali

Činjenica je da se ukusi razlikuju. Isti komad odjeće koji je nekome fenomenalan, drugome je potpuni promašaj, no isto tako u modi postoji termin bazični komadi, a riječ je o komadima koji se odlično uklapaju u svačiji stil odijevanja. Kako im sam naziv kaže, služe kao baza za razne stilske pravce, zbog čega ih možemo svrstati u kategoriju modnih klasika.

Pojedine krpice zaista su spas u zadnji čas kada ujutro kasnite na posao ili kada želite stajling koji vrlo lako može proći za sve prigode, od ureda do večere. Upravo je to čar sljedećih komada koje bi svaka žena trebala imati u svom ormaru.

I brojni high street brendovi imaju svoje 'basic' kolekcije posvećene ženama koje u svom ormaru žele imati nosive i praktične odjevne komadi koji ne izlaze iz mode usprkos brzomijenjajućim trendovima. Možda će neki reći da su takvi komadi dosadni, no oni su zaista spas za sve žene koje zbog brzog životnog ritma nemaju vremena ujutro smišljati stajlinge.

Investiranje u jednobojnu košulju zaista je pametan potez i odlika vrsnih trendseterica. Ako k tome odaberete običnu bijelu košulju, osigurali ste sebi komad koji ćete moći nositi do kraja života (ili barem dok se ne ocufa ili podere). Košulju je moguće isfurati na sto i jedan način - u kombinaciji s pencil suknjom, trapericama ili hlačama svih krojeva, a ako vam nedostaje inspiracije, pogledajte kako bijelu košulju uklopiti u ultra luksuzan stajling koji će vam osigurati sve poglede.

Zašto bi baloner trebao biti 'must have' svakog ormara ne trebamo previše ni objašnjavati. Ovaj modni klasik idealan za prijelazna razdoblja savršeno izgleda u kombinaciji s ležernim i elegantnim outfitima, zbog čega ga modni stručnjaci desetljećima unazad izdvajaju kao bezvremenski komad u koji vrijedi uložiti novce.

Metalni sat, zlatni lančić, biserne naušnice i jednostavno prstenje uvijek su odličan dodatak svakom stajlingu. Čak i najjednostavniji stajling izgledat će kao da ste se oko njega potrudili ako ga ukrasite bezvremenskim nakitom koji je uvijek 'in' i u svakom trenutku poželjan.

Ako svojim pletenim vestama pružate adekvatnu njegu, one bi u vašem ormaru trebale potrajati dugi niz godina. Predlažemo vam da posežete za neutralnim, jednobojnim vestama koje bez problema možete uklopiti u svaki stajling.

Mokasinke ili loaferice, kako ih često nazivaju, posljednjih godina su dobile na popularnosti, no to ne znači da su prije toga bile 'out'. Dapače, klasične kožne mokasinke uvijek su dobrodošle u ormaru. Djeluju vrlo elegantno, bezvremenski i nenametljivo, zbog čega ih je moguće nositi za na posao, ali i u street style varijanti.