Modni stručnjaci napravili su listu najpopularnijih dizajnerskih torbi, za kojima će u narednim mjesecima žudjeti sve modne ovisnice. Zanima vas o kojim torbama je riječ?

Upravo to dogodit će se s ovih 10 modela torbi koje smo izdvojili za vas. Modni stručnjaci tvrde da će ove dizajnerske torbe dominirati ulicama modnih metropola u 2020. godini, a po svemu sudeći, trendseterice ih već sad polako pospremaju u svoje kolekcije.

S obzirom na kolekcije modnih dizajnera, predstavljenih na tjednima mode, zbivanja na modnoj sceni i instagramske profile vodećih trendseterica i modnih blogerica, sa sigurnošću možemo zaključiti koji će trendi komadi proživljavati popularnost u narednim mjesecima. Dok pojedini trendovi prođu ispod radara, drugi uspiju isplivati na površinu kao must have sezone.

1. Chanel 19

Torba Chanel 19 zvuči kao da je nazvana po 2019., s obzirom na to da je lansirana krajem prošle godine, međutim namijenjena je velikim stvarima u 2020. Riječ je o dorađenoj verziji klasične torbe 2,55, a razlikuje se po debljem remenu.

U posljednje vrijeme sve što izađe iz ateljea talijanske modne kuće Bottega Veneta postane must have, i to potpuno zasluženo. Bottegina pouch torba inspirirana oblakom proglašena je najtraženijom u 2019. godini, a sada je dobila svoju nasljednicu. Model BVJodie dolazi u velikom stilu osvojiti modnu scenu.

3. Alexander McQueen The Story