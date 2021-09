U poznatoj robnoj kući održano je prvo vjenčanje, no iza romantične kulise krije se priča o domišljatom preživljavanju krize

Kada su Carlene Noel i Danny Sains izmijenili bračne zavjete, nisu samo spojili dvije obitelji u jednu, već i obilježili neobično proširenje ponude poznate britanske robne kuće. Naime ovaj par se vjenčao na četvrtom katu veličanstvene robne kuće Selfridges u londonskom Oxford Streetu. Međutim održavanje vjenčanja u luksuznoj robnoj kući puno je više od puke nove usluge, to je vrlo domišljat način borbe protiv krize uzrokovane pandemijom

Organizirana iza dječjeg odjela, u nekadašnjem salonu u kojem su međunarodni kupci mogli tražiti povrat poreza na svoju kupnju, intimna ceremonija održana je pod osvijetljenim lukom u novouređenom prostoru za vjenčanja u sklopu robne kuće, a bila je to ujedno prva upotreba Selfridgesove vjenčane dozvole, odobrene ranije ove godine. 'Ovo je puno bolje nego imati veliko vjenčanje. Vrlo je jedinstveno i nitko prije nas to još nije učinio. Volimo biti prvi i raditi nešto drugačije', rekla je za New York Times mladenka Carlene Noel.