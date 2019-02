Topshop je lansirao novi model traperica koji bi mogao postati popularniji i od skinny jeansa

View this post on Instagram

That new jeans feeling 🥰 full outfit from @Topshop linked with @liketoknow.it on the app and in my stories 👏🏻 #TOPSHOPGIRLS http://liketk.it/2zdMJ #liketkit #LTKeurope #LTKstyletip #LTKunder100 @liketoknow.it.europe #AD 📷 by @imlaurenblack