Zaboravljene traperice ponovo su postale modno poželjne, a ovo će biti najtraženiji modeli narednih mjeseci

Pronalazak savršenog para traperica najčešće je nemoguća misija. Nije nimalo lako pronaći traperice koje savršeno pristaju na svim mjestima izgledaju dobro, a da su pritom i toliko udobne da iz njih nećete poželjeti izaći. U moru brendova koji se svakodnevno pojavljuju teško se snaći, a zbog cikličkih trendova u moduse vraćaju i oni na koje smo u međuvremenu zaboravili

Prije gotovo 20-ak godina jedan do najtraženijih brendova traperica bio je Seven for All Mankind, američki brend srednje visokog cjenovnog ranga, iz kojeg se nisu skidale poznate ljepotice i sve one koje su u njima pronašle svoje modne uzore.