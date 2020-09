Tope se ustima: Ovo je recept za najukusnije mesne okruglice ikada

Poznata britanska 'chefica' Nigella Lawson otkrila je trik za pripremu mekih i sočnih mesnih okruglica kojima ćete potpuno oduševiti svoje ukućane

'Pri izradi mesnih okruglica najvažnije je pripaziti da budu manjih dimenzija. Stoga je najbolje zagrabiti mesa koliko stane u čajnu žličicu, nikako više', rekla je dodajući kako roditelji ili djedovi i bake u rolanje mesnih okruglica mogu uključiti i najmlađe kojima će to biti pravi doživljaj.

Sastojci za mesne okruglice:

250 grama mljevene svinjetine

250 grama mljevene govedine

1 veliko jaje

2 žlice svježe naribanog parmezana

1 češanj češnjaka

1 žličica suhog origana

3 žlice griza ili prezli

crni papar

1 žličica soli

Za umak od rajčice:

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 žličica suhog origana

1 žlica neslanog maslaca

1 žlica maslinovog ulja (ne ekstra djevičanskog)

700 grama pelata od rajčice

1 prstohvat šećera

sol

papar

100 ml punomasnog mlijeka

Priprema:

Stavite meso i ostale sastojke u veliku posudu, a zatim sve pomiješajte da se sjedini prije oblikovanja u male kuglice. Zatim stavite okruglice na lim za pečenje ili pladanj koji ste obložili prozirnom folijom i stavite u hladnjak dok ne završite s pripremom umaka.

Luk, češnjak i origano isjeckajte u blenderu. Zagrijte maslac i ulje u dubokoj, širokoj tavi, a zatim stavite smjesu od luka i češnjaka i kuhajte na laganoj do srednje jakoj vatri oko 10 minuta. Smjesa treba postati mekana, ne treba se skuhati do kraja. Dodajte pelate od rajčice koje ste prethodno nasjeckali, a zatim stavite vodu (oko 300-350 ml). Dodajte to u tavu s prstohvatom šećera i malo soli i papra te kuhajte oko 10 minuta. Umak od rajčice u ovoj će se fazi činiti rijetkim, ali ne brinite jer će se kasnije zgusnuti. Zatim umiješajte mlijeko, a nakon toga dodajte jednu po jednu mesne okruglice. Ne miješajte ih dok prilikom kuhanja ne dobiju lijepu smeđu boju kako ih ne biste smrvili. Sve kuhajte oko 20 minuta, s poklopcem koji samo djelomično prekriva tavu. Na kraju probajte jer će možda trebati dodati još soli ili papra. Poslužite s prethodno skuhanom tjesteninom (najbolji odabir su tagliatelle). I dobar tek!