Tara Thaller promijenila imidž i odlično joj stoji ova promjena

S ponosom ovu frizuru među ostalim nose Monica Bellucci, Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, Rachel Zegler i Kaia Gerber. Naša glumica je prije dvije godine napravila drastični rez i svoju dugu plavu kosu skratila na malo duži bob, a odlučila je postati i brineta. Prije toga je 2019. godine kosu skratila poslije godišnjeg odmora nakon što je boravila u New Yorku gdje je snimala film 'The Saint of the impossible'.