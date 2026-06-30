Tajna savršeno sjajne kose s Dalekog istoka: Japanski trikovi koje trebate uvesti u svoju beauty rutinu

Kad pomislimo na japanske standarde ljepote, prva asocijacija obično je besprijekorna porculanska put, no njihova dugačka, nevjerojatno zdrava i sjajna kosa jednako je impresivna. Iza tog svilenkastog izgleda ne kriju se samo dobri geni, već stoljećima stara filozofija njege. Japanke, naime, ne njeguju samo vlasi, već vjeruju da zdrava kosa počinje iz zdravog korijena. Njihov pristup više je nalik skincareu nego klasičnom pranju kose

Dok na Zapadu često trošimo bogatstvo na maske koje stavljamo isključivo na ispucale vrhove, japanski stručnjaci fokusirani su na tjeme. Nježna masaža vlasišta prije i tijekom pranja ključan je dio njihove rutine. Lagani kružni pokreti - često uz pomoć posebnih silikonskih četki, potiču mikrocirkulaciju, otklanjaju napetost i stimuliraju rast brže i čvršće dlake.

Pravilo 'duplog šamponiranja' Japanke u pravilu peru kosu u dva koraka. Zvuči poznato? Baš kao i kod popularnog double cleanse metoda za lice. Prvi šampon (ili prvo pranje) služi isključivo uklanjanju viška sebuma i ostataka proizvoda za stiliziranje, dok se tek u drugom pranju koriste šamponi s hranjivim sastojcima poput keratina i biljnih ekstrakata kako bi obnavljali dlaku. Također, prije samog šamponiranja, kosu po nekoliko minuta isključivo ispiru toplom vodom.

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Moć fermentirane rižine vode Najstariji, a danas i globalno najpopularniji japanski trik je ispiranje kose rižinom vodom, tajnom koju su koristile još i gejše. Voda u kojoj se namakala ili kuhala riža nevjerojatno je bogata škrobom koji djeluje kao prirodni zaštitni sloj za kosu. On dubinski hidratizira kosu, zaglađuje njezinu strukturu te drastično smanjuje pucanje vrhova.

Kako napraviti rižinu vodu? Rižinu vodu možete bez problema ubaciti u redovitu beauty rutinu i koristiti je poput klasičnog regeneratora. Dovoljno ju je nanijeti na opranu kosu, ostaviti da djeluje od pet do deset minuta te temeljito isprati. Ako imate potrebu, nakon toga stavite svoj standardni regenerator. Sve što vam treba za izradu jest jedna posudica, čista staklenka, voda i riža. Evo kako izgleda priprema u nekoliko jednostavnih koraka: U posudi pomiješajte omjer 1:1 riže i vode sobne temperature

Dobro promiješajte dok tekućina ne poprimi mutnu, mliječnu boju

Dobivenu rižinu vodu prelijte u bočicu ili staklenku

Operite kosu šamponom koji inače koristite

Polako prelijte rižinu vodu preko kose, pazeći da prekrijete sve od tjemena do samih vrhova

Ostavite da stoji na kosi barem 5 do 10 minuta

Isperite mlakom vodom, a po želji (posebno ako su vam vrhovi suhi) na kraju dodajte i omiljeni regenerator