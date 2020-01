Svi žele haljinu hit brenda u kojoj je Adele pokazala svoju senzacionalnu novu figuru

Adele, 31-godišnja britanska glazbenica nevjerojatnih glasovnih mogućnosti nedavno je sve iznenadila svojom transformacijom pokazavši novu, zavidno vitku figuru

Šarmantna tamnoplava tzv. Sigmund haljina s bijelim grafičkim uzorkom i velikim rasporcima u kojoj je glazbenica trčala po plaži na egzotičnoj Anguilli s potpisom poznatog brenda Reformation čije kreacije obožavaju slavne cure poput Kaie Gerber ili Selene Gomez, sjajno je istaknula novu figuru proslavljene pjevačice poznate po hitovima 'Hello', 'Rolling In The Deep', 'Chasing Pavements' ili 'Someone Like You'.