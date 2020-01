Salma Hayek zablistala u četiri stajlinga, a svaki od njih krasi popularni brend kojeg se glumica ne odriče godinama

Glumica Salma Hayek nedavno je ponovno iznenadila zablistavši u četiri genijalna stajlinga koja su privukla pažnju modnih kritičara. No, što god odjenula, meksička džepna Venera, koja je u braku s vlasnikom multimilijunske grupacije Kering, Françoisom-Henrijem Pinaultom, vjerna je brendu koji pripada grupaciji njezina uspješnog supruga

Što god odjenula Salma Haye k uvijek svoje stajlinge začini barem jednim komadom s potpisom modne kuće Gucci . Nije tajna da je Gucci godinama omiljeni brend slavne glumice, a to i ne čudi obzirom da pripada grupaciji Kering čiji je vlasnik njezin suprug François-Henri Pinault , čije se bogatstvo procijenjuje na 33 milijarde dolara.

Istoj grupaciji pripadaju i Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen i Stella McCartney, no u većini slučajeva 53-godišnju glumicu vidjet ćete odjevenu u Gucci.

Istog dana lijepa brineta gostovala je u emisiji 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' gdje se pojavila u nešto ležernijem, ali jednako ženstvenom izdanju. Trendi traperice trapez kroja koje se vraćaju modu Salma je uskladila s crnom košuljom i kožnim prslukom, a sve je začinila istim Guccijevim kaputom i jednim od najprodavanijih remena s prepoznatljivom kopčom u obliku Guccijevog loga.

Meksička glumica si je zadala udarni ritam tijekom boravka u New Yorku pa je istog dana prisustvovala i gala večeri dodjele Board Of Review Awards, zablistavši na crvenom tepihu u upečatljivoj srebrnoj haljini s potpisom brenda Jonathan Shimkhai, a sve je začinila srebrnim Gucci štiklama s debelim potplatom i visokom potpeticom.