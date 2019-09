Svi govore o prelijepoj talijanskoj voditeljici s dodjele nogometnih nagrada

Ilaria D'Amico, atraktivna talijanska voditeljica, bila je zvijezda večeri dodjele nagrada FIFA-e 'The Best Football Awards koja se održala u milanskoj Scali

'Nisam nikad bila osoba koja voli razgovarati o sebi. Pokušavamo živjeti prilično rezerviran život. Još nisam navikla na to stalno istraživanje moje privatnosti u kojem se svaki dan piše o tome jesam li trudna ili nisam. Razumijem zanimanje za takve stvari, ali ne sviđa mi se to. Ne volim javno objavljivati fotografije iz našeg života i dijeliti te trenutke radosti sa svima. To nije za mene. Nitko ne zna što je tu istinito, a što nije. Jasno mi je da ta prisutnost na društvenim mrežama može imati smisla i dati dodatni vjetar karijeri, ali to nije moj način', rekla je.

Ilaria iz prijašnje veze s Roccom Attisanijem, trgovcem nekretninama, ima sina Pietra, a Gigi dva sina: Davida Leeja i Louisa Thomasa.