Sve zbog Kate Middleton: Za crvenim kardiganom pomamile se i trendseterice, pa je on rasprodan brzinom svjetlosti

Ni cijena od 12 tisuća kuna, za koliko se prodavao online crveni džemper s potpisom Miu Miu, nije spriječila ljubiteljice mode da isti kupe i to nakon što se u istom pojavila vojvotkinja od Cambridgea

Kada je 8. prosinca u Westminstersku opatiju na božićni koncert 'Together At Christmas' stigla u crvenom kardiganu, 39-godišnja Kate Middleton vjerojatno nije niti sanjala kako će isti, zbog nje, biti rasprodan u kratkom roku.

S detaljima poput ovratnika Petra Pana i bisernim gumbima, kardigan je postao pravi hit među njezinim modnim sljedbenicima, i to unatoč paprenoj cijeni od čak 12 tisuća kuna. Samo nekoliko dana nakon pojavljivanja Kate Middleton, kardigan je rasprodan u apsolutno svim veličinama i to redom na poznatim stranicama za online shopping - Net-A-Porter, Far Fetch, ali i na službenim stranicama Miu Miu.