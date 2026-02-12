Sve haljine pale su u drugi plan: Ova košulja ukrala je show na Dori

U večeri prepunoj raskošnih haljina i glamuroznih kombinacija, neočekivano je upravo jedna košulja postala najkomentiraniji modni detalj prve polufinalne večeri Dore 2026
Na pozornici prve polufinalne večeri Dore 2026. izmjenjivale su se spektakularne haljine, blještavi kostimi i upečatljivi modni momenti voditeljica, no jedan je komad, sasvim neočekivano, zasjenio sve ostale – košulja ToMe.
Impresivni detalji
Dok su polufinalistice i voditeljice plijenile pažnju raskošnim kreacijama, ToMa je za svoju izvedbu balade 'Ledina' odabrao bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji su se protezali preko ramena i prsa. Upravo je taj komad postao najkomentiraniji modni detalj večeri.
Košulju je kombinirao s visokim crnim hlačama, čime je dodatno naglasio stil i stvorio snažan kontrast između jednostavne donje linije i raskošnog gornjeg dijela. Stajling je bio efektan, pomalo teatralan i na granici kiča, ali upravo takav kakav se često očekuje od Dore i eurovizijske pozornice.
I dok su se vodile rasprave o tome je li balada dovoljno upečatljiva za natjecanje, publika je na društvenim mrežama najviše govorila o njegovoj košulji. Jedni su je hvalili i isticali da napokon donosi dašak eurovizijskog glamura, drugi su se pitali je li riječ o pretjerivanju, no jedno je bilo jasno - outfit nikoga nije ostavio ravnodušnim.
'Ledina'
Podsjetimo, ToMa je treći put okušao sreću na Dori, nakon pjesama 'Ocean of Love' i 'In the Darkness'. Sada se predstavio emotivnom baladom 'Ledina', za koju je sam napisao tekst, dok je glazbu skladao s Janom Jakovljevim. Pjesma je označila odmak od njegova dosadašnjeg modernog izričaja.