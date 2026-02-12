SPEKTAKL NA POZORNICI

Sve haljine pale su u drugi plan: Ova košulja ukrala je show na Dori

L.M.B

12.02.2026 u 23:06

ToMa
ToMa Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

U večeri prepunoj raskošnih haljina i glamuroznih kombinacija, neočekivano je upravo jedna košulja postala najkomentiraniji modni detalj prve polufinalne večeri Dore 2026

Na pozornici prve polufinalne večeri Dore 2026. izmjenjivale su se spektakularne haljine, blještavi kostimi i upečatljivi modni momenti voditeljica, no jedan je komad, sasvim neočekivano, zasjenio sve ostale – košulja ToMe.

vezane vijesti

Impresivni detalji

Dok su polufinalistice i voditeljice plijenile pažnju raskošnim kreacijama, ToMa je za svoju izvedbu balade 'Ledina' odabrao bijelu košulju ukrašenu zlatnim aplikacijama i lancima koji su se protezali preko ramena i prsa. Upravo je taj komad postao najkomentiraniji modni detalj večeri.

ToMa
ToMa Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

Košulju je kombinirao s visokim crnim hlačama, čime je dodatno naglasio stil i stvorio snažan kontrast između jednostavne donje linije i raskošnog gornjeg dijela. Stajling je bio efektan, pomalo teatralan i na granici kiča, ali upravo takav kakav se često očekuje od Dore i eurovizijske pozornice.

I dok su se vodile rasprave o tome je li balada dovoljno upečatljiva za natjecanje, publika je na društvenim mrežama najviše govorila o njegovoj košulji. Jedni su je hvalili i isticali da napokon donosi dašak eurovizijskog glamura, drugi su se pitali je li riječ o pretjerivanju, no jedno je bilo jasno - outfit nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Tony Sky
  • Tony Sky
  • LELEK
  • LELEK
  • Lima Len
  • Lima Len
    +13
Dora, prva polufinalna večer Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Dario Njavro

'Ledina'

Podsjetimo, ToMa je treći put okušao sreću na Dori, nakon pjesama 'Ocean of Love' i 'In the Darkness'. Sada se predstavio emotivnom baladom 'Ledina', za koju je sam napisao tekst, dok je glazbu skladao s Janom Jakovljevim. Pjesma je označila odmak od njegova dosadašnjeg modernog izričaja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJELA ELEGANCIJA

BIJELA ELEGANCIJA

Barbara Kolar otvorila Doru u haljini koju je lako zamijeniti za vjenčanicu
VRHUNSKO IZDANJE

VRHUNSKO IZDANJE

Zablistala na Dori: Danijela Martinović sve je iznenadila u haljini staroj 28 godina
U POSJETU GRUZIJI

U POSJETU GRUZIJI

Sanja Musić Milanović iznenadila je ovim modnim detaljem

najpopularnije

Još vijesti