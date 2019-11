Kourtney Kardashian doživjela malu neugodnost: Kim joj pomogla da neugodnost bude i veća

Na crvenom tepihu svečane dodjele nagrada People's Choice Awards, održane u nedjelju u Los Angelesu, zatekle su se sestre Kourtney, Kim i Khloe Kardashian uz svoju majku Kris Jenner. Presrela ih je tamo reporterka E! Newsa koju je između ostalog zanimalo čiju odjeću nose

'Nisam ovo očekivala - Naeem Khan? Izgovara li se tako?'. uspjela je jedva izustiti 40-godišnja Kourtney prije nego se njezina godinu dana mlađa sestra Kim naslonila pred mikrofon i naprasno je prekinula.

'Jedino što je važno je da svi nosimo KKW Diamonds! I to je sve - svi to nosimo!', rekla je Kim, a ovaj bi se istup mogao prokomentirati i zaštitničkim da se ne radi o reklami za njezinu osobnu liniju parfema. I da je tu stala.

'Spasila sam te jer ne znaš čiju odjeću nosiš', obratila se Kim starijoj sestri sa zaštitničkim osmijehom na licu.

'Ne, to je Naeem Khan, jednostavno nisam bila sigurna kako se izgovara', odgovorila je Kourtney sestri koja je na to ispustila samo 'Oh', uz vrlo skeptičan prizvuk.

Da ironija bude veća, Kourtney u svojoj posljednjoj objavi prije svečanih dodjela People's Choice Awards reklamira sestrin parfem.