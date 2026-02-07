Spektakl u jednom kadru: Laura Gnjatović u najodvažnijem Zigmanovu izdanju

Juraj Zigman još je jednom pokazao zašto je njegovo ime rezervirano za sami vrh svjetske modne scene - njegova nova kreacija na Miss Universe Hrvatskoj Lauri Gnjatović podigla je Instagram 'na noge'. U kratkom, ali vrlo efektnom videu misica pozira u skulpturalnoj korzet-haljini koja izgleda kao spoj futurističkog oklopa i glamurozne umjetničke instalacije

Metalik srebrni elementi prelijevaju se preko bež podloge ukrašene kristalima, pa haljina ostavlja dojam moćne 'druge kože' koja naglašava figuru i karakter lijepe Zadranke. Svaki kadar otkriva neki novi, gotovo arhitektonski detalj – od precizno oblikovanog korzeta do trodimenzionalnih valovitih formi koje kao da prkose gravitaciji.

Pravo malo remek-djelo Juraj Zigman je uz objavu kratko poručio 'Lethal combination', a njegovi i Laurini pratitelji odmah su se složili da je riječ o 'next level' modi pa su se komplimenti samo nizali ispod objave.

Osvojio i svjetsku modnu i glazbenu scenu Nova suradnja samo potvrđuje da je Laura idealno lice za njegove dramatične kreacije, s obzirom na to da je već zablistala u Zigmanovom spektakularnom kostimu i na izboru za Miss Universe u Tajlandu.

Podsjetimo, naš dizajner je odavno osvojio i svjetsku modnu, ali i glazbenu scenu kostimima koje je dizajnirao za Beyoncé, Lizzo, Mary J. Blige, Nicki Minaj, Doja Cat ili Christinu Aguileru te jednu od najtraženijih glazbenih atrakcija Solánu Imani Rowe, poznatiju pod umjetničkim imenom SZA.