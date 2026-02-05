SENZACIONALNO IZDANJE

Spektakl na crvenom tepihu: Margot Robbie nadmašila je samu sebe u 'goloj' haljini

L.M.B

05.02.2026 u 22:21

Margot Robbie
Margot Robbie Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Margot Robbie na londonskoj premijeri filma 'Orkanski visovi' pojavila se u haljini čiji se puni dojam otkriva tek izbliza, a upravo su ti detalji ono što je njezin modni izbor izdvojilo među brojnim izdanjima s crvenog tepiha

Tijekom promotivne turneje za film 'Orkanski visovi', Margot Robbie sustavno bira modne kombinacije koje se oslanjaju na atmosferu i motive romana Emily Brontë. No izdanje koje je nosila 5. veljače u Londonu posebno se istaknulo - ne voluminoznošću, nego promišljenom simbolikom i preciznom izradom.

Haljina koja traži pogled izbliza

Za londonsku premijeru Robbie je odjenula custom haljinu turske dizajnerice Dilare Findikoglu, u formi viktorijanskog korzeta i s elementima 'gole' estetike. U odnosu na raskošne haljine za balove koje je nosila ranije tijekom turneje, ovo je izdanje bilo konceptualno najizraženije.

Margot Robbie
Margot Robbie Izvor: Profimedia / Autor: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Središnji detalj haljine bile su tamnoplave, gotovo zelenkaste pletenice koje su pratile liniju tijela – od vrata, preko struka i bokova, pa sve do listova. Pleteni elementi križali su se i slagali poput konopa, stvarajući dojam napetosti i suzdržanosti, u skladu s emocionalnim tonom filma.

Više od estetike

Ovi detalji nisu samo dekorativni, već izravno upućuju na teme Orkanskih visova. Pletenice i korzet simboliziraju kontrolu, potisnutu strast i unutarnju napetost likova Cathy i Heathcliffa, koji nose središnju emocionalnu liniju priče, otkrivaju stilisti.

Margot Robbie
Margot Robbie Izvor: Profimedia / Autor: Matt Crossick / Alamy / Profimedia

Naime, stilist Andrew Mukamal, zadužen za sva izdanja Margot Robbie na ovoj turneji, svjesno je birao dizajn koji ne osvaja na prvu, već zahtijeva pažljivo promatranje - baš kao i sam roman.

Povijesna referenca u nakitu

Cjelokupni look upotpunjen je suzdržanim, ali simbolički snažnim nakitom. Robbie je nosila unikatne naušnice od granata, dijamanata i bisera, dok je broš iz 1920-ih iz arhive kuće Boucheron dodatno naglasio povijesnu dimenziju stylinga. Posebnu pažnju privukla je i narukvica - replika viktorijanskog nakita izrađenog od kose Emily i Anne Brontë, što je bila uobičajena praksa u razdoblju žalovanja.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

