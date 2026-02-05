Spektakl na crvenom tepihu: Margot Robbie nadmašila je samu sebe u 'goloj' haljini

Margot Robbie na londonskoj premijeri filma 'Orkanski visovi' pojavila se u haljini čiji se puni dojam otkriva tek izbliza, a upravo su ti detalji ono što je njezin modni izbor izdvojilo među brojnim izdanjima s crvenog tepiha

Tijekom promotivne turneje za film 'Orkanski visovi', Margot Robbie sustavno bira modne kombinacije koje se oslanjaju na atmosferu i motive romana Emily Brontë. No izdanje koje je nosila 5. veljače u Londonu posebno se istaknulo - ne voluminoznošću, nego promišljenom simbolikom i preciznom izradom.

Haljina koja traži pogled izbliza Za londonsku premijeru Robbie je odjenula custom haljinu turske dizajnerice Dilare Findikoglu, u formi viktorijanskog korzeta i s elementima 'gole' estetike. U odnosu na raskošne haljine za balove koje je nosila ranije tijekom turneje, ovo je izdanje bilo konceptualno najizraženije.

Središnji detalj haljine bile su tamnoplave, gotovo zelenkaste pletenice koje su pratile liniju tijela – od vrata, preko struka i bokova, pa sve do listova. Pleteni elementi križali su se i slagali poput konopa, stvarajući dojam napetosti i suzdržanosti, u skladu s emocionalnim tonom filma. Više od estetike Ovi detalji nisu samo dekorativni, već izravno upućuju na teme Orkanskih visova. Pletenice i korzet simboliziraju kontrolu, potisnutu strast i unutarnju napetost likova Cathy i Heathcliffa, koji nose središnju emocionalnu liniju priče, otkrivaju stilisti.

Naime, stilist Andrew Mukamal, zadužen za sva izdanja Margot Robbie na ovoj turneji, svjesno je birao dizajn koji ne osvaja na prvu, već zahtijeva pažljivo promatranje - baš kao i sam roman. Povijesna referenca u nakitu Cjelokupni look upotpunjen je suzdržanim, ali simbolički snažnim nakitom. Robbie je nosila unikatne naušnice od granata, dijamanata i bisera, dok je broš iz 1920-ih iz arhive kuće Boucheron dodatno naglasio povijesnu dimenziju stylinga. Posebnu pažnju privukla je i narukvica - replika viktorijanskog nakita izrađenog od kose Emily i Anne Brontë, što je bila uobičajena praksa u razdoblju žalovanja.