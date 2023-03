Ona stoji iza jedne od najpoznatijih torbica na svijetu. Godinama se dokazivala, ali sada ponosno kaže: 'Ovo mjesto mi pripada'

Svega nekoliko imena ima veću težinu u modi od Fendija, a još manje ih predstavlja ono što sada gradi Silvia Venturini Fendi. Gotovo stoljeće staru modnu kuću svoje obitelji desetljećima drži na čelu industrije te predstavlja Fendijev čarobni dodir: Ona je žena koja stoji iza najpoznatije torbice na svijetu

U modnom svijetu, pogotovo jednoj od kolijevki mode, Italiji, naslijeđe i ostavština tradicionalno se isprepliću sa sadašnjošću i budućnosti. Taj modni suživot diktira trendove i uvelike određuje putanju mode. Pravi dokaz za to je 62-godišnja dizajnerica Silvia Venturini Fendi - matrijarh treće generacije dinastije Fendi i jedna od rijetkih žena na kreativnom čelu luksuzne modne kuće. Nakon i više nego uspješne suradnje s Karlom Lagerfeldom i dvije najpoznatije torbice na svijetu, koje su u modu unijele pojam it torbe, Venturini Fendi, dugogodišnja umjetnička direktorica muške odjeće u Fendiju, brendu koji su osnovali njezini baka i djed, više ne smatra da mora dokazivati da je zaslužila svoju poziciju. Ona joj pripada s razlogom.

Kada je multinacionalna grupa luksuzne robe LVMH kupila kontrolni udio u Fendiju 2001., njezin predsjednik Bernard Arnault potvrdio je poziciju Venturini Fendi i možda iznenadio mnoge u industriji zamolivši je da ostane. 'Kad smo prodali, to je bilo svojevrsno oslobođenje', kaže ona. 'Konačno sam ovdje jer sam to što jesam, a ne zbog svog imena.'

Kako ju je New York Times jednom prilikom nazvao, 'zločesta djevojka klana Fendi' gotovo je cijeli život posvetila brendu. Sa šest godina pojavila se u Fendijevoj kampanji noseći bomber jaknu od dabrove kože s odgovarajućim šeširom. Dok je bila školarka, tvrdila je da je spremna napustiti obrazovanje i početi raditi u tvrtki. Nakon niza molbi upućenih baki Adele, na kraju je dobila dopuštenje za to. Prvog dana baka joj je naložila da zamijeni jednog od telefonskih operatera koji je javio da je bolestan. Daleko od dizajnerskog studija, uvidjela je kakva je stvarnost te se ipak odlučila vratiti i završiti školu.

Delettrez i ona pobjegli su u Rio de Janeiro, a tog se grada rado sjeća kao 'životinjskog svijeta pomiješanog s divljim životom'. Kada se vratila u Rim s 23 godine, bila je trudna, a njezin sin Giulio sada pomaže teti Ilariji voditi organsku farmu izvan grada. Premda je to što je rodila dijete u tim godinama moglo potpuno izbaciti njezinu karijeru izvan tračnica, Venturini Fendi, koja se prije mnogo godina rastala od Delettreza (zapravo se nikad nisu vjenčali), nije bila obeshrabrena. 'Rekla sam si - OK, sad imam obitelj i moram odmah odrasti', kaže.

HBO-ova serija 'Seks i grad' etablirala ju je kao definitivni premet žudnje. Sarah Jessica Parker u jednoj epizodi, kao žrtva pljačke, viče na pljačkaša i izgovara sada već legendarnu rečenicu: 'To nije torba, to je Baguette!' Godine 2007., kako bi proslavila prvih 10 godina torbe, Venturini Fendi lansirala je model od bijelog platna koji se prodavao sa setom Pantoneovih markera.

No na modni Olimp dospjela je 1997. godine, kada je na tržište lansirala već spomenutu torbu Baguette . Ime joj je inspirirao njezin oblik, pravokutnik s vrlo kratkom naramenicom za nošenje ispod ruke, kao da je baget, poznati kruh. Torba se iz sezone u sezonu obogaćuje detaljima, ukrasima, vezom... i modni je must have. Tijekom godina nastale su tisuće različitih modela izrađenih od kože krokodila i nerca, tkanine, šljokica i perli.

Svi brendovi vide naš uspjeh s Baguetteom i pokušavaju stvoriti svoju it torbu. I neke su bile lijepe, a neke užasne, ali u biti su posvuda bile torbe, torbe, torbe. Stoga sam željela napraviti nešto - nešto bezvremensko. To i nije bila moda. Dugo sam se željela vratiti korijenima kožne galanterije i toj ideji torbe koju žena koristi svaki dan. Koju prenosi na svoju kćer. Stoga mi je bilo važno da posebnost torbe nije toliko u onom što je izvana, nego iznutra - džepovi, način na koji se otvara, a tu je i kontrast u boji i materijalu', kaže Venturini Fendi za britanski Vogue.

Kad je lansiran 2009., Peekaboo se činio kao odgovor na Baguette. 'Da, to je bio odgovor. Moda uvijek tako funkcionira, zar ne? Kad smo lansirali Baguette, bilo je to nakon razdoblja minimalizma, a ono što su svi željeli bio je Pradin najlonski ruksak. Jako jednostavno. A sve što ste imali bile su kožne i najlonske torbe i Baguette - bila je to nova i moderna torba. Dolazila je u nizu materijala, s mnogo različitih ukrasa. Nije bila samo za korištenje; bila je za pokazivanje. I ljudi su poludjeli za njom, što je stvorilo cijeli ovaj svijet koji sada vidite - torbe na pisti.

'Torbe mogu biti i manje. To je bila jedna promjena koju smo napravili na Peekaboou - dolazio je u samo jednoj veličini. Ali sada ljudi sve manje koriste novac; sve plaćaju telefonom. Pa kome treba novčanik? Budući da smo uvijek na svojim telefonima, da, trebaju nam slobodne ruke. Ako želite pogoditi kamo ide dizajn, pogledajte tehnologiju', rekla je 2019. povodom 10. obljetnice Peekabooa.

Karl i Silvia

Nitko nije imao veći utjecaj na nju od Lagerfelda, koji ju je 1992. ohrabrio da prestane dizajnirati za Fendissimu, čime je bila okupirana od povratka iz Rija, i da radi za njega u Fendiju. 'Bilo mi je jako drago što me Karl to pitao, jer ako to učini tvoja majka, to nije isto', kaže ona. Unatoč Lagerfeldovoj nepredvidivosti – 'Rekao bi 'radimo u 3', a on bi stigao u 7', prisjeća se Venturini Fendi – postao je njezin prijatelj i mentor. Iako ne šiva niti skicira, naučila je mnogo od njega o tome kakav dizajner treba biti. 'Karl je imao izvrstan smisao za humor', kaže ona. 'Kada bih brojila sve sate koje sam provela u Fendiju… moram se nasmijati.'

Za nju Lagerfeld nije bio samo mentor, već i počasni član njezine obitelji. Upoznala ga je kad je imala pet godina, a kasnije su radili rame uz rame – ona na muškoj, on na ženskoj odjeći - i to veći dio njezina odraslog života. Do 2016. razvili su blisku profesionalnu vezu, tako da su, kad su prošetali oko fontane Trevi, gdje su priredili ogromnu couture reviju povodom 90. obljetnice brenda, izašli zajedno, rame uz rame, kao ravnopravni suradnici. Njihova kreativna veza bila je jasna, a poštovanje obostrano.