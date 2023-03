Svi su ludi za Aquazzurom: Konkurenciju mete spojem talijanske tradicije i vještog poslovanja, stvarajući cipele o kojima žene maštaju

Edgardo Osorio postigao je nevjerojatan uspjeh cipelama visokih potpetica u kojima doista možete plesati. Ali zabava tek počinje, kaže čovjek koji stoji iza brenda vrijednog 70 milijuna eura

Aquazzura je drugo ime za sofisticiranu, razigranu i 'oh-tako-seksi' obuću koja simbolizira la dolce vita. Prošle godine brend je obilježio desetu obljetnicu poslovanja i bila je to dobra godina za Edgarda Osorija i njegovu tvrtku. Kako bi se obilježila ta značajna godišnjica, ostvarene su suradnje s dizajnerima, proširena je ponuda brenda, predstavljena je debitantska home linije Aquazzura Casa i, naravno, u pravom Aquazzurinu stilu, bilo je tu glamuroznih talijanskih zabava. Sada brend osvaja tržište novim neodoljivim modnim dodatkom – torbicama. A gledajući u prošlost, uspjeh je bio zajamčen. No to nije ni približno krajnji cilj brenda koji osvaja ljepotom i udobnošću te nevjerojatno dobro isprepliće poznatu tradiciju talijanske izrade cipela s modernim poslovanjem koje itekako daje rezultate.

Naime osnovan je 2011. i poznat po raskošnim štiklama vrtoglavo visokih potpetica, a ima godišnji prihod od oko 70 milijuna eura, uz rast od 82 posto u 2022. u odnosu na prethodnu godinu. S ambicioznim planovima za širenje kategorije proizvoda, uključujući kožne torbice predstavljene prošlog mjeseca, Aquazzuri je cilj ostvariti 100 milijuna eura do 2025. A uz sve to, još uvijek se nalazi u vlasništvu osnivača.

U maloj tvornici u Firenci izrada cipela luksuznog brenda Aquazzura može trajati i do 10 mjeseci. Jedna visoka peta može proći kroz ruke do 120 kvalificiranih radnika, a neki od majstora i obrtnika koriste tehnike stare više od 100 godina. Polovica posla u tvornici obavlja se ručno, a strojevi se uglavnom koriste za doradu određenih aspekata cipela.

'Naše cipele i dodaci napravljeni su od visokokvalitetnih materijala i kože, besprijekorno izrađeni po načelima toskanskog majstorstva, i imaju dobro definiranu i odmah prepoznatljivu estetiku', kaže Osorio.

'Aquazzura je aquazzurisimo! To je eksplozija talijanskog štiha, mješavina bezvremenske mediteranske elegancije s razigranom dušom', dodaje.

Zašto su sve oči uprte u Edgarda Osorija? Prije deset godina uzbudljivo poglavlje se odvijalo u industriji luksuzne obuće jer je nova generacija mladih talenata osvojila scenu svježim idejama. No desetljeće kasnije mnogi dizajneri iz tog doba nestali su sa scene, slomljeni konkurencijom megabrendova i nedovoljno jaki da bi održali korak sa stalno promjenjivim maloprodajnim okruženjem.

Kako je Osorio uspio prkositi svim izgledima za neuspjeh? Otkako je 2011. debitirao s Aquazzurom sa suosnivačem Ricardom D'Almeidom Figueiredom, inspirativni dizajner ostao je vjeran onome što najbolje zna: glamuroznim cipelama koje su jednako komercijalne koliko i moderne.

Ovaj uspješni modni dvojac od početka je izrazito bio fokusiran na poslovanje u SAD-u (kako po pitanju maloprodaje, tako i veleprodaje), a upravo se ta strategija, uz uspone i padove na tržištu, pokazala kao jedan od glavnih razloga za to što je iza Aquazzure jedna od najboljih godina dosad.

Osorio je u nekoliko godina napravo iskorak iz sigurne zone te se 2021. proširio na nakit, a prošle godine i na kućne potrepštine – uključujući posuđe za jelo, stolnjake i setove za čaj i kavu. Njegova nova linija kožnih torbica, lansirana ovog mjeseca, sastoji se od onih 'za dan i noć': polovica modela dizajnirana je na način da se savršeno uklapaju u uredski stil, a polovica u večernjem stilu – kao 'zabavne i emotivne torbe za party' - koje se savršeno nadopunjuju s ponudom cipela.

'Niti jedna torba nema logotip, sve je sadržano u dizajnu', otkriva Osorio. 'Ono što sada vidim na tržištu je hrpa vrlo osnovnih torbi s ogromnim logotipom – a sve izgledaju isto. Htio sam učiniti posve suprotno od toga.'

Moćan dvojac koji stvara ono o čemu žene maštaju Osorio je na određeni način 'zatvorio oči i skočio' kada je pokrenuo brend u dobi od 25 godina. Udružio se s tehničarom koji je imao 50 godina iskustva i koji je proučavao anatomiju stopala. Zajedno su stvorili ono što će postati osnova Aquazzurinih cipela, fokusirajući se na tehniku i konstrukciju. 'Želio sam da cipele imaju specifičan izgled, specifičnu lakoću i senzualnost, ali i da fokus bude na udobnosti, u to vrijeme gotovo prljavoj riječi', kaže Osorio. 'Toliko stvari koje izgledaju lijepo na polici zapravo ne funkcioniraju jer dizajneri ne rade s ljudima; oni rade na tome da naprave objekt, poput skulpture koju su zamislili. Ali za mene cipela mora postati dio tijela.'

Svojim dizajnom Osorio se fokusira upravo na to savršeno prianjanje svojih cipela posebno pazeći na ravnomjernu raspodjelu težine tijela na cijelom stopalu, a dodao je jedinu identifikacijsku oznaku - ananas - na potplat.

Osorio je rođen u Cartageni u Kolumbiji, a prisjeća se da su ga oduvijek privlačili boje, uzorci i energija grada. 'Kada hodate ulicom u Cartageni, uvijek svira glazba i svi se smiješe. Bilo da imate novca ili ga nemate, postoji samo žudnja za životom', opisuje.

Osorijeva sudbina zapečaćena je još u djetinjstvu jednom od njegovih prvih skica. 'Mama mi je jednom prilikom pokazala album s fotografijama i moj prvi crtež kao bebe bila je skica bojicama ili olovkama u boji, a izgleda kao naškrabana cipela ili izmišljotina Alexandera McQueena. Nismo mogli vjerovati', ispričao je uz smijeh. Donedavno nije ni slutio da će brend cipela koji vodi s partnerom, a koji je prošle godine napunio 10 godina, jednog dana biti obožavan u europskim i bliskoistočnim kraljevskim i jet-set krugovima.

Sin dizajnerice interijera i poduzetnika za nekretnine, Osorio je kao dijete provodio vrijeme stvarajući kuće od lego kocki obogaćene starinskim autićima. Počeo je raditi s 14 godina za dizajnera iz Barranquille, a svjesni njegove želje, roditelji su ga iste godine poslali u ljetnu školu Central Saint Martinsa u Londonu. Sa svega 19 godina otišao je na konzultacije kod Salvatorea Ferragama, a studirao je na modnoj školi Polimoda u Firenci. Zatim je otišao raditi kod Roberta Cavallija te se upoznao s VIP modom i supermodelima, da bi na kraju surađivao s Claudijom Schiffer na capsule kolekciji 2017. U međuvremenu je D'Almeida Figueiredo u Portugalu stjecao marketinško iskustvo gradeći PR tvrtku koja zastupa Gucci, Louis Vuitton i Cartier.

Par je pokrenuo Aquazzuru 2011., a Osorijev otac financirao je njihovu prvu liniju od 1500 cipela. Kolekcija je izložena u dnevnoj sobi prijatelja u Sohou. 'Moji su roditelji vjerovali u mene. Oni su bili moji najveći borci', kaže dizajner. 'Ljudi ne vide žrtvu. Oni ne znaju koliko je bilo teško voditi tvrtku bez ičije financijske pomoći.'

D'Almeida Figueiredo, koji ima magisterij iz menadžmenta i ekonomije, vodi internetsko poslovanje, e-trgovinu, marketing i komunikacije. Zajedno upravljaju financijama tvrtke. 'Nikad ne dajem intervjue', kaže D'Almeida Figueiredo. 'Nevidljiv sam dio tvrtke. Dijelimo istu ljubav prema ljepoti. Nadopunjujemo se i ponekad sam ja osoba koja daje povratne informacije poput - ne sviđa mi se proporcija te potpetice', kaže za Vogue.

Spoj privlačnog dizajna i estetike Sa sjedištem u firentinskoj Palazzo Corsini, ime Aquazzura ojačano je bogatim obrtničkim središtem i majstorima koji rade u i oko kolijevke renesanse. Aquazzurini butici nalaze se u ključnim luksuznim središtima kao što su Firenca, London, New York, Miami, Dubai, Doha, Pariz, Milano, Sāo Paolo, Capri, a uskoro i u Madridu. Tako i Osorijeva ljubav prema interijerima dolazi do izražaja. Njihova lokacija u Dubai Mallu odaje počast ljepoti regionalne arhitekture mramornom fasadom i modernim grafičkim dodirom tipičnim za brend. U prosincu je Aquazzura predstavila ljetnu pop-up trgovinu unutar Level Shoesa, ispunjenu primamljivim kaučima s baldahinom i prugastim vazama koje prate capsule kolekciju za proljeće/ljeto.

Trgovinu u New Yorku, otvorenu 2016., Osorio voli nazivati 'crkvom cipela'. Inspirirali su ga crno-bijeli stupovi firentinske katedrale Santa Maria Novella, a dizajner interijera Ryan Korban također je ugradio namještaj koji odražava interijer Osorijeva stana u Palazzo Corsini. Privlačna lokacija zasigurno je pomogla Aquazzuri da se istakne na jednom od blokova Avenije Madison. Ta trgovina prikladan je vizualni prikaz njegove ambiciozne i vrlo detaljne vizije.

Suosnivači brenda grade carstvo podsjećajući na slavne timove kao što su Pierre Bergé i Yves Saint Laurent. Njihov najnoviji pothvat, linija nakita, bio je ključni dio planova tvrtke da postane lifestyle brend od 360 stupnjeva. Estetska jezgra izgrađena je na Osorijevu čežnjivom, ali postojanom stilu koji se lako može pretočiti u sve, od cipela do tapeta, kuhinja i porculanskih stolova. Aquazzura je također surađivala s de Gournayem na kolekciji cipela 2017., a na Tjednu dizajna u Milanu lansirana je linija Aquazzura Casa, proizvedena u kreativnom smjeru Fione Leahy. Brend već proizvodi kuhinje s firentinskim boutique kuhinjskim ateljeom Officine Gullo, a koji je izradio tirkiznu kuhinju po narudžbi za njihov venecijanski dom.

Umrežavanje i dobre poslovne odluke 'Ovaj brend bio je jedna od najsjajnijih zvijezda u svijetu obuće i brzo je preskočio one puno više etablirane, prešavši iz statusa brenda u nastajanju do značajnog igrača u vrlo kratkom vremenskom razdoblju', rekao je Josh Schulman, predsjednik Bergdorf Goodmana i Neiman Marcus Internationala. Alberto Oliveros, tadašnji voditelj nabave u tvrtki Level Shoes u Dubaiju, rekao je da je Aquazzurin fenomenalan rast rijetka pojava u industriji obuće. 'U manje od četiri godine Edgardo je od dizajnera u usponu postao jedan od naših najboljih brendova', rekao je.

Poslovanje s luksuznim cipelama u posljednjih nekoliko godina izgubilo je dio svog sjaja, a sportski i lifestyle brendovi sve su više u središtu pozornosti. Obrasci kupaca su promjenjivi, a kako je sam Osorio primijetio, mnogi potrošači visoke klase radije troše svoj novac na iskustva umjesto na proizvode.

Nema sumnje, Osoriju nije bilo lako popeti se na vrh - i tamo ostati - ali deset godina kasnije čini se da je pronašao mnoge od pravih sastojaka za uspjeh. Od samog početka dizajner rođen u Kolumbiji namjerno je krenuo u drugom smjeru od mnogih svojih konkurenata. Nije stavio svoje ime na brend, već mu je draži bio naziv koji evocira bezbrižan stil života i duh talijanske obale. Naime Aquazzura je izvedena iz talijanske fraze 'plava voda'.

Sve je to dio Osorijeva velikog plana da stvori nešto veće od samih cipela. 'Nazvao sam ga Aquazzura jer sam imao na umu napraviti lifestyle brend', dodaje. 'Htio sam da to znači nešto talijansko: želio sam da to bude talijanski san, na neki način.'

Osorio je također želio povratak glamurozne i elegantne obuće, oštrog kontrasta u odnosu na druga nova imena koja su nudila komplicirane statement stilove. Naoružan iskustvom, od početka se usredotočio na to da njegove cipele budu moderne i udobne. Ali što je najvažnije, morale su biti komercijalne. 'Ako se cipela prodaje, to je moja omiljena cipela. Ako se ne prodaje, ta mi je najmanje omiljena. To je moja stvarnost', iskreno je rekao dizajner 2016. u hotelu Côstes u Parizu.

Od samog početka Aquazzurine koketne i ženstvene stilove podjednako vole kupci i prodavači. Osim toga, pred konkurencijom ima prednost u vidu cijene. Tako, naprimjer, kupci za određeni iznos kod njih mogu dobiti vrlo detaljan stil, a kod drugih brendova po istoj toj cijeni mogu dobiti samo osnovni model.

Osorio nudi cipele nevjerojatne kvalitete, prekrasno izrađene, po cijeni koja je pristupačna mnogima – slažu se trgovci u maloprodaji. On sam kaže da se ne ograničava cijenom. Dok je postojano gradio svoj posao, također je uspio izbjeći još jednu zamku koja često muči dizajnere u usponu: pretjerano oslanjanje na jedan hit stil.

Osorio sam sebe naziva trgovačkim putnikom, a zapravo je majstor umrežavanja jer je oduvijek razumio moć slavnih i društvenih medija. Rani uspjeh Aquazzure igrom slučaja se poklopio s eksplozijom ulične fotografije i rastom popularnosti modnih urednica, poput Giovanne Battaglie Engelbert, koja je favorizirala look-at-me dizajne brenda. 'Cipele nisu bile pomodne, već napravljene sa stilom, udobne i nevjerojatno ženstvene – pristajale su poput rukavica za noge', kaže Battaglia Engelbert, sada kreativna direktorica Swarovskog. 'To su bile cipele zbog kojih me najviše ljudi zaustavljalo i pitalo odakle su', kaže. Fenomenalan uspjeh brenda potvrđuje i dizajner Osorio. 'Sjećam se da sam otišao na reviju u Milano, kada je brend postojao tri godine, a pola urednica u prvom redu nosilo je Aquazzuru. Nisam mogao vjerovati.'

Dobro definirana proizvodna strategija samo je dio jednadžbe za Osorija, opsjednutog svakim aspektom svog poslovanja. On pregledava izvješća o prodaji na tjednoj bazi, ponekad i češće. 'Još uvijek gledam svaku maržu na svakoj cipeli i još uvijek određujem sve svoje cijene. Danas je nemoguće da dizajner ostane u svom malom oblaku', govorio je još 2016.

Popularnosti brenda pridonijele su podrške slavnih žena, poput Rihanne, Julianne Moore i Nicole Kidman, a odnedavno i Catherine, princeze od Walesa. Meghan, vojvotkinja od Sussexa, dugogodišnja je pobornica Aquazzure. Tako je nosila bijele salonke s plavim potplatom na svom svadbenom prijemu, a djeveruše su nosile modele Mary Jane, također s potpisom Aquazzure. Cipele s ananasom pojavljivale su se i u holivudskim blockbusterima: nosila ih je Lady Gaga u 'Dinastiji Gucci' i Ana de Armas u filmu o Jamesu Bondu 'Za smrt nema vremena'.

U očima javnosti, 36-godišnji Osorio često je okružen manekenkama ili prijateljima koji bi mogli biti modeli – poput Silvije Paulon, Naty Abascal i šeike Raje al Kalife – na obali Nota na Siciliji ili uz bazen u Mustiqueu ili u Veneciji. Upravo su te žene pomogle Osoriju da osmisli Aquazzurin joie de vivre lifestyle. On će također biti prva osoba koja će vam reći da su društvene mreže jedno, a stvarni život drugo. 'Moj posao je izmamiti ljudima osmijeh', kaže. 'Ne spašavamo živote, ali činimo da se ljudi osjećaju najbolje što mogu, bilo da je to njihov prvi spoj, dan vjenčanja ili samo prvi dan na poslu', dodaje.

Za snimanje povodom 10. godišnjice princeza Maria-Olympia od Grčke i Danske našla se u ulozi modela i u punom sjaju pokazala rad svog prijatelja. 'Edgardo je nevjerojatan umjetnik i dizajner cipela. Njegove su cipele mogle pretvoriti jednostavne skinny traperice i bijelu košulju u modni look. On dodaje taman onoliko naglaska na cipelu da to ne bude previše ili premalo.'

Izgradnja čvrstih veza nije bila ključna samo za njihov uspjeh, već su njihova prijateljstva također oblikovala osobnost žene koja nosi Aquazzuru – 'snažne, vrijedne, seksi jedne minute i boemski nastrojene u sljedećem trenu', ističe Osorio.

Dakle Meghan, vojvotkinja od Sussexa, ali i Emma Watson bile su prve njegove obožavateljice. Nakon što je predstavljena prva sezona Watson je poslala podatke sa svoje kreditne kartice uz poruku u kojoj je objasnila da nigdje nije mogla pronaći željene cipele. Vojvotkinja je pak nosila Aquazzuru na objavi zaruka, a Osorio je kasnije pozvan u Kensingtonsku palaču kako bi se susreo s njom prilikom priprema za jedno od povijesnih vjenčanja u modernoj povijesti. 'Bilo je sjajno biti dio tog događaja kao Kolumbijac i jedini neengleski dizajner', otkriva za Vogue.

To što je Lady Gaga nosila Aquazzurine salonke u 'Dinastiji Gucci' oduševilo je Osorija, a osjećao je šok i strahopoštovanje. 'Glasno sam vrištao u kinu u Chelseaju u New Yorku', otkrio je. 'Kadar se povećava i vidite naše cipele od crvene antilop kože i naš zlatni ananas', kaže. Znak ananasa nije samo pozdrav Osorijevim latinoameričkim korijenima, to je i simbol koji on povezuje s gostoprimstvom, ljepotom i dobrom srećom.

Kao vidljivo lice Aquazzure, Osorio neumorno putuje svijetom gradeći prepoznatljivost brenda gdje god stigne. Također je strateški razmišljao o izgradnji osobnog kruga i okruživao se ljudima koji mu mogu pomoći da ostane u središtu pozornosti, od mladih influencerica kao što je Poppy Delevingne do stiliziranih sedamdesetogodišnjakinja kao što je Nati Abascal, bivši model te muza Valentina i pokojnog Oscara de la Rente.

Osorio je od samog početka shvatio snagu dobre suradnje. Zapravo, veza s modnom influencericom Olivijom Palermo pomogla mu je da brzo pokrene posao na samom početku. Drugi način na koji Osorio održava svoj brend aktualnim i poželjnim snažna je prisutnost na društvenim mrežama, što je neophodno za svakog dizajnera danas.

Kao idući korak Osorio najavljuje lansiranje linije muških cipela, a razmišlja i o ljepoti, mirisima i naočalama. Vodeći maloprodajni trgovci uvjereni su će jaki temelji u obući i nepokolebljiva vizija itekako pomoći brendu da postigne uspjeh i na novom području. 'Konfekcijska odjeća jedina je stvar koju ne bih kreirao', kaže Osorio. 'Nažalost, za današnji svijet luksuza to je više alat za komunikaciju jer nitko zapravo ne prodaje puno konfekcijske odjeće, pa je to gubljenje vremena. Volim prodavati proizvode koje ljudi nose.'