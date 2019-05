Sheriff&Cherry Boatlife je živ!

Sheriff & Cherry kolekcija odjeće BOATLIFE Capsule Zero od danas u prodaji

Kako su i najavili početkom ove godine, Sheriff & Cherry danas je predstavio i pustio u prodaju prvi dio svoje kolekcije odjeće Boatlife. Riječ je o odabranim modelima majica kratkih rukava, majica s dugim rukavima sa i bez kapuljače te modelima od frotira – haljine, hlačice, gornji dijelovi, ogrtači, ženski kombinezoni, pončo, torbe - koji su jedna od prvih iz serije kreativnih novosti ovog globalno poznatog brenda iz Hrvatske na čijem je čelu rovinjski kreativac Mauro Massarotto.

Svojevrstan osjećaj nostalgije prisutan je u svakom komadu iz ove najnovije, Boatlife Capsule Zero kolekcije. Ta inspiracija prošlim vremenima interpretirana je u totalno nov, moderni mix – klasične baby majice iz 1990-ih i colour-block hlačice od frotira, kratke hlačice u kombinaciji atraktivnih printeva te vaterpolo ogrtači u bojama Olimpijskih krugova. Unisex majice dugih rukava od debelog pamuka kao i one kratkih rukava izvezene su nautičkim simbolima te postaju idealni komadi za odjenuti preko badića čim stignu one duge ljetne noći.

Svi modeli, muških i ženskih te unisex majica i dvije ženske haljine proizvedeni su od visoko kvalitetnog pamuka s otisnutim atraktivnim motivima i bogato vezenim nautičkim detaljima - sidrom i zvijezdom, koji su već otprije dobro poznat zaštitni znak Sheriff & Cherry brenda, te atraktivnim detaljima poput jednoga rukava na ženskim modelima. Moderni krojevi, visokokvalitetan materijal, kvalitetna proizvodnja uz zvijezdu i sidro, logo brenda te zanimljive ilustracije, ovu capsule seriju čine iznimno atraktivnom i nosivom u svakoj prilici. Majice kratkih rukava dolaze u raznim veličinama, a karakterizira i atraktivan i nosiv 'oversized look' uz zanimljive detalje.