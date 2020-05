Jednom kada slavne ljepotice nešto odjenu, isto ubrzo postane vrlo traženo među modnim ovisnicama. Slično se događa i s kupaćim kostimom brenda Gooseberry za kojim četvrtu godinu zaredom luduju brojne slavne ljepotice

Minijaturni bikiniji odlični su za sve one dame koje imaju besprijekornu figuru i male grudi jer mogu uživati u morskim radostima bez straha da će nešto ispasti iz kupaćem kostima, no veliki broj žena u takvim se bikinijima ne osjeća ugodno i najčešće traži badić koji će prikriti njihove nedostatke i držati sve na svome mjestu.

Još od ljeta 2017. kupaći kostimi s potpisom brenda Gooseberry privlače pažnju brojnih instagramuša i slavnih trendseterica. Instagram su preplavile fotografije slavnih ljepotica u trendi kupaćem kostimu 'So Chis' koji je dostupan u sedam boja i prodaje se po pristupačnoj cijeni od 650 kuna.

'So Chic' kupaći kostim uistinu je chic, a mi smo primijetili kako ovaj badić ima sve veći broj slavnih ljepotica i trendseterica. Slavna manekenka i članica klana Kardashian-Jenner, Kendall Jenner, u svom ormaru ovaj model kupaćeg kostima ima u čak dvije boje, baš kao i glumica Olivia Munn: one su među prvima isfurale ovaj kupaći kostim i pokrenule lavinu koja se do danas nije zaustavila.