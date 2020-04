Nakon razornog potresa koji je pogodio hrvatsku metropolu poduzetnica Izabel Kovačić je sa suprugom, nogometašem Mateom Kovačićem, pohrlila u njihov voljeni Zagreb, u kojem su i proveli protekle dane izolacije. Sada kada je izolacija gotova lijepa ekonomistica ne može dočekati da ostvari sve ono što su planirali u svoja četiri zida. Provjerili smo kako je Izabel provela dane u izolaciji, je li njezin posao ispaštao zbog cjelokupne situacije, kako održava figuru, što voli kuhati i kako izdržava bez frizera

Prošlo je pet godina otkako je Izabel Kovačić sa sestrom Ivanom Andrijanić pokrenula svoj dječji eko brend Lunilou, a koji iz sezone u sezonu bilježi sve veći uspjeh. Lijepa supruga Matea Kovačića pohvalila se za tportal novom modnom kampanjom kojom je zabilježena nova kolekcija kupaćih kostima za djecu i odrasle. Izabel ne krije to koliko su ona i sestra Ivana iznimno ponosne na ovu kolekciju.

Ono što je zanimljivo jest to da su kupaći kostimi za one najmanje i najosjetljivije napravljeni s dugim rukavima kako bi zaštita bila potpuna. Kampanja je snimljena prošle godine na plaži Bilotinjak, a koja je poslužila kao savršena kulisa za proizvode brenda Lunilou koji su ugledali svjetlo dana.

'Dugo nam je trebalo da odaberemo prave materijale koji odgovaraju visokim eco friendly standardima koje smo sestra i ja od samog početka postavile za Lunilou. Priroda i svijet oko nas mijenjaju se strahovito brzo, i to uglavnom zbog nas i našeg utjecaja, te svaka od tih promjena zahtijeva neku našu reakciju. U ovoj kolekciji veliko značenje dale smo upravo zaštiti od sunca i vodeći se nekim od najboljih primjera u tome napravile smo kolekciju za djecu i odrasle od recikliranog poliamida, izrađenog od regeneriranog najlona ECONYL®. Cijela kolekcija napravljena je sa zaštitom UPF 50 +, što obuhvaća obje vrste UV zraka u svoj faktor zaštite: UVA i UVB', otkrila je Izabel.

'Moram priznati da nisam mogla zamisliti kako će izgledati snimanje s desetak djece svih uzrasta, ali upravo su oni učinili da sve prođe jako opušteno i predivno', dodala je lijepa ekonomistica koja se zbog odluke o izolaciji zbog širenja pandemije koronavirusa morala priviknuti na rad od kuće.

Izolacija je, kako nam kaže Izabel, usporila proizvodnju i dostavu, s čime su se proteklih tjedana suočile brojne tvrtke u Hrvatskoj u svijetu, no ona i Ivana dale su sve od sebe da zadrže sve konce u svojim rukama i da njihova tvrtka iz ove situacije izađe bez većih šteta.

'Ovaj posao je moj posao iz snova i na njega gledam kao na svoj mali životni projekt, tako da uživam u svakom kreiranju, biranju materijala, snimanju kolekcije, posjetu tvornicama, ma u apsolutno svemu. Sve nas je malo zatekao ovaj rad od kuće i malo je to usporilo procese za koje smo navikli da budu brži i jednostavniji, kao primjerice dostava materijala i samih proizvoda, no nadam se kako je sve to za neko bolje i zdravije sutra', rekla je Izabel Kovačić.