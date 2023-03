Savršen pomfrit ne treba 'utapati' u ulju, možete ga dobiti i iz pećnice

Pomfrit je, bez pretjerivanja, jedna od najsavršenijih namirnica na planetu. Barem tako drži većina. Zato će vam ga u restoranima brze hrane uvijek ponuditi, jer pomrfit svi vole, a lokal na njima dobro zarađuje. No, isto tako dobro znamo da je ta vrst hrane istovremeno i nezdrava, zbog toga što je pržena, masna i obično presoljena.

'Tajna sjajnog pomfrita je dvostruka termička obrada, kaže Deb Perelman iz Smitten Kitchena, bloga za kuhare amatere (usput, slavni Heston Blumenthal svoje prži čak tri puta, i to u gusjoj masti, ali to je već sasvim druga, vrlo kalorična priča).

Taj savjet Deb je zapravo preuzela iz četvrt stoljeća stare knjige 'The Man Who Ate Everything' pisca o hrani Jeffreyja Steingartena, točnije u onome što ona naziva 'jednim od mojih omiljenih eseja o prženim krumpirićima svih vremena'.

Naime, kada se krumpirići dva puta termički obrađuju, prvi put na nižoj temperaturi da se krumpir nježno zagrije i omekša, a potom na višoj temperaturi da površina postane hrskava, dobiva se pomfrit o kojem svi sanjaju. Evo kako to dobiti u kućnoj pećnici, i to bez viška masnoće.

Nakon što krumpir narežete u oblik pomfrita, stavite ga u lonac i dodajte dovoljno vode da bude oko 2-3 centimetra iznad krumpira. Zatim pustite da se kuha na jakoj vatri oko 10 minuta (ne smije zavrijeti, pa smanjite temperaturu na minimum ukoliko zavrije). Da biste utvrdili kad je dovoljno kuhan, Perelman predlaže da zagrizete jedan i provjerite je li 'vrlo al dente', odnosno previše čvrst da bi se s užitkom jeo, ali da istovremeno ne 'hrska'. Možda će vam trebati nekoliko dodatnih minuta da krumpir dosegne tu idealnu strukturu, ali čim je postigne ocijedite ga u cjedilu.