Chef cijenjenog londonskog Kitchen Tablea: 'Ljudi su komentirali da je to glupo, da će restoran trajati mjesec dana, ali uspjeh je bio instantan'

James Knappett (41) chef je cijenjenog londonskog restorana Kitchen Table, a u njemu se nudi doživljaj uživanja u hrani uz interakciju s kuharima i svojevrsno je kulinarsko kazalište u kojem gosti za pultom u obliku potkove gledaju Knappetta i njegovu ekipu kako pripremaju i poslužuju jela grandioznog degustacijskog menija, uz vinsku kartu Sandie Chang

James Knappett radio je u nekim od najcjenjenijih restorana svijeta, odnosno uz neke od najpoznatijih chefova. Usavršavao se u Cambridgeshireu, proveo formativne godine u kuhinjama restorana Gordona Ramsayja i Petrusa, a zatim je nastavio raditi u The Seafood Restaurantu Ricka Steina, Per Se Thomasa Kellera i kod Renéa Redzepija u Nomi.

Je li istina to da je 'Boiling Point' (britanska dokumentarna serija iz 1999. o britanskom chefu Gordonu Ramsayju, koja je zabilježila njegov uspon na vrh, op.a.) bio razlog vašem dolasku u London?

Da. Bio sam mladi chef, započinjao karijeru kuhajući u jednom restoranu i sa 17 godina mislio da izvrsno kuham. A onda sam na televiziji vidio Gordona Ramsayja u 'Boiling Pointu'. Ne znam bih li danas bio igdje blizu Londona da to nisam gledao. Vidio sam čovjeka s toliko volje i ambicije, kojeg ništa nije moglo zaustaviti. Da se to nije dogodilo, možda bih danas kuhao u svom selu. Rekao sam sam sebi da moram raditi s tim čovjekom. Sjeo sam na vlak misleći: 'Želim biti Gordon Ramsay.' Došao sam u njegov restoran i dobio posao.

Zašto baš Gordon Ramsay, a ne Marco Pierre White, Tom Aikens ili Nico Ladenis, tada također vodeći chefovi Londona?

Dobro pitanje. Tada je u Londonu bilo vrlo malo velikih chefova i restorana koji su se mogli nadmetati s najboljima na svijetu, možda tek ti koje ste nabrojali. Danas ih je na stotine i mladi chefovi mogu birati. Ali tada se o njima malo znalo. Bio sam čuo tek za Marca Pierrea Whitea, ali Gordon je bio na televiziji i to je presudilo. Tek kad sam počeo raditi za njega upoznao sam scenu, štedio novac da mogu ići jesti u restorane tih chefova.

Zašto ste napustili Ramsayjev restoran?

Vrlo sam brzo shvatio da je kuhinja teška, potpuno okrutan muški svijet. Takve kuhinje više ne postoje, jer bi svi već bili u zatvoru. Tu ne mislim na Gordona, već na cijele kuhinjske ekipe. Restoran je tada imao dvije Michelinove zvjezdice i bio u luđačkoj misiji osvojiti treću, što mu je na koncu i uspjelo. Bilo je to posebno vrijeme, biti tamo i vidjeti kako Ramsay kuha za štednjakom. No bilo je teško nositi se sa životom u Londonu i nakon šest mjeseci preselio sam se u Cornwall i tri godine proveo u ribljem restoranu Ricka Steina.

Koliko su mjesta na kojima ste radili utjecala na vaš današnji kulinarski stil?

Mislim da je moj stil kuhanja danas moj osobni, ali ako vam bilo koji chef kaže da nije bio inspiriran ili naučio nešto na mjestima na kojima je radio, jednostavno laže. To nije ni pametno reći, jer cilj svih tih godina koje ste potrošili na učenje, čitav taj dio vašeg života, i jest da preuzmete nešto i uklopite u svoj stil i filozofiju. Tako da su me Per Se, Noma, Gordon Ramsay, pa i restoran Ricka Steina oblikovali svaki na svoj način. Royal Hospital Road (kolokvijalni naziv za restoran Gordon Ramsay, prema ulici u kojoj se nalazi, op.a.) naučio me žrtvovanju, dakle ono što mlada osoba mora žrtvovati u bilo kojem poslu. Naučio sam da, ako želim biti vrhunski chef, ne mogu ići na svaki rođendan, svaki obiteljski izlet ili odmor… Tada je radno vrijeme bilo suludo, tako da ste doslovno morali žrtvovati svoj život kuhinji, vrlo malo spavati i ne baviti se ničim drugim osim kuhanjem. London je još uvijek brutalan u tom smislu, ali ni približno onoliko koliko je bio. Gledajući unatrag, da budem iskren, nije mi se to sviđalo, ali bez tih temelja ne bih postigao ono što jesam.

Kako se sjećate vremena koje ste proveli u kuhinji restorana Per Se još uvijek najutjecajnijeg američkog chefa Thomasa Kellera?

Per Se mi je izmijenio život. K tome, tamo sam upoznao današnju suprugu. Dolaskom u taj restoran sve mi se okrenulo naglavačke. Radite u nekim od najboljih restorana u Ujedinjenom Kraljevstvu i s najboljim chefovima, a onda u Per Seu kao da krećete iz početka. Sve mi je bilo novo, drukčije, svi su međusobno ljubazni… Raditi za Thomasa Kellera za mene je bila nova razina perfekcije. Sve je smireno, precizno radite i dajete sve od sebe u vrlo ugodnoj okolini. Tamo sam shvatio koliko je uzbudljivo posluživati menije s toliko mnogo sljedova, nekad i s više od njih 30, što prije nisam vidio. To je bilo razdoblje od 2005. do 2007, kada je Per Se bio na vrhuncu i kada su chefovi iz cijelog svijeta hrlili vidjeti o čemu se radi. A ja sam tada radio tamo. Degustacijski meni mijenjao se svaki dan, chefovi su mogli sudjelovati u njegovu kreiranju i svaki od nas imao je osjećaj da je dio tog posebnog doživljaja, dio njegove tri zvjezdice. Nešto savršeno.