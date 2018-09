Šarmantni Rakovi, Škorpioni i Ribe bit će itekako privlačni, dok su Bikovima i Lavovima mali izgledi za ljubavni sklad

Šarm i privlačnost kojima će zračiti donijet će u narednom tjednu brojne ljubavne prilike Rakovima, Škorpionima i Ribama. Nagli i eksplozivni Bikovi imat će male šanse za ljubavni sklad, a narušene ljubavne odnose Lavova dodatno će ugroziti uplitanje rodbine

Iako šarmantni i privlačni, Škorpioni će biti zatvoreni i povučeni pa će im trebati dugo vremena da se opuste pred drugima, no onaj kome to pođe za rukom, u njima će imati idealnog ljubavnog partnera. Kolege će od vas češće tražiti pomoć, a vi ćete im rado biti na raspolaganju. Pripazite da netko ne pokuša iskoristiti vašu uslužnost.

Strijelci će puno izlaziti i biti omiljeni u društvu. Samci će imati mnoštvo novih ljubavnih prilika, no srce će im i dalje kucati za bivšeg partnera. Nije isključeno da ćete se ovog tjedna pomiriti! Dobro ćete se snalaziti u radu s ljudima. Svakoga ćete s lakoćom šarmirati i uvjeriti da se s vama upusti u suradnju.

Jarci će biti privlačni, no zbog previsokih kriterija neće biti lako osvojiti vašu pažnju. Onaj tko vas želi zavesti morat će biti strpljiv i uporan. Vezani će se češće svađati s partnerom, no brzo će se pomiriti. Poslovne okolnosti zadavat će vam glavobolju. Nadređeni će od vas imati velika očekivanja, no imat ćete osjećaj da niste dorasli zadatku.

