Djevice čeka mjesec iz snova, Bikove ljubavna uzbuđenja, Lavove ljubomora, a Strijelce izazovi na svim planovima

Djevice će u rujnu biti na vrhuncu snage i kreativnosti te odisati samopouzdanjem i pozitivnom energijom. Na ljubavnom planu Bikovi se neće moći požaliti na dosadu. Lavove će izjedati ljubomora koja bi im mogla ugroziti vezu, a zbog tvrdoglavosti i isključivosti problema će biti i u međuljudskim odnosima. Za Strijelce će naredni mjesec biti pun izazova, i to na svim planovima

Početak mjeseca vezanim će Vagama biti čaroban, no oko 10. rujna počet će se svađati oko novca i svakodnevnih obaveza. Pred usamljenima je sudbonosan susret. Umor i nervoza ostavit će trag na vašim rezultatima. Često će vam se potkradati pogreške, zaboravljat ćete na dogovore i kasniti s radnim zadacima, no nakon 23. rujna ćete se trgnuti.

Privlačnost i seksipil Škorpiona doći će do punog izražaja pa će vas udvarači zasuti pažnjom. Bit ćete svjesni dojma koji ostavljate na suprotni spol pa ćete se rado upuštati u očijukanje. Obavite važne poslove i razgovore u prvom dijelu mjeseca, jer već sredinom mjeseca ćete primijetiti da se mnogo toga odvija izvan vašeg utjecaja.

Početak mjeseca Strijelcima samcima donosi ljubav. Nakon 10. bit ćete skloni vraćanju u prošlost pa biste se mogli pomiriti s bivšim partnerom. Vezani će doći u napast počiniti preljub. Na poslu će često dolaziti do situacija koje nećete moći kontrolirati. Iako će vam to predstavljati stres, pokušajte ostati sabrani. Nerviranje i stres dovest će do psihosomatskih tegoba.

Što čeka Strijelce u ljubavi i karijeri u rujnu, detaljno pročitajte ovdje.