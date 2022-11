Nazivaju je novom kraljicom Los Angelesa, a njezin brend danas obara sve rekorde zahvaljujući neodoljivim torbicama

Larry David predvodio je njezino vjenčanje s Arijem Emanuelom, a upravo ona stoji iza dizajna nekih od najpopularnijih torbica koje nose Kendall Jenner i Hailey Bieber. Nazivaju je novom kraljicom Los Angelesa jer je uspjela otkriti nevjerojatno uspješnu poslovnu formulu koja u modnom svijetu niže uspjeh za uspjehom. Uz to, njezin život izgleda poput serije o bogatašima s Beverly Hillsa. Stoga ne iznenađuje to da se mnogi pitaju – tko je Sarah Staudinger?

Čitavog svog života okružena slavnim osobama, Sarah Staudinger od malih nogu navikla je na zvjezdano društvo. Kuma joj je Cher, koju je u djetinjstvu zvala Shere Khan, poput negativca iz 'Knjige o džungli', a pohađala je privatnu školu za djevojčice u Brentwoodu. Gotovo svi u njezinu životu zovu je Staud, a ne Sarah, a tako se zove i njezina modna linija, skromno rasprostranjena, ali na jako dobrom putu da se pozicionira tik do samog modnog vrha. Modni brend Staud usko se povezuje sa slavnim osobama koje ga nose u svakodnevnom životu, a na listi obožavatelja koji cijene njezinu modnu eleganciju prožetu ležernošću nalaze se Emily Ratajkowski, Bella Hadid i Sophie Turner.

Upravo je Staud proteklih godina iznjedrio brojne it torbice i na račun toga zaradio status omiljenog dizajnerskog brenda trendseterica. Uspjeh mu je nevjerojatan – u samo nekoliko godina uspio je stati uz sam bok etabliranim modnim kućama, poput Bottega Venete i Chanela. A iza Stauda stoji Sarah Staudinger, bogata djevojka odrasla u Los Angelesu.

Njezin lifestyle oduvijek je bio reprezentativan za Los Angeles, a glamuru se još više približila udajom za Arija Emanuela. Njegova karijera agenta poslužila je kao slavna inspiracija za lik Arija Golda u 'Entourageu', ali njegov utjecaj danas, na mjestu izvršnog direktora Endeavoura, seže izvan granica Hollywooda. Vlasništvo njegove tvrtke uključuje agencije za talente IMG i WME, koje zastupaju sportaše, autore, glazbenike, modele i mnoge ljude iza scene koji podupiru te profesije - uz sajam umjetnosti Frieze i Ultimate Fighting Championship.

U kratkom vremenu Staudinger je prešla put od dizajnerice čija se revija na Njujorškom tjednu mode slavi vatrometom do celebrityja kojeg paparazzi prate za vrijeme odmora u Grčkoj. No u skladu s njezinom jednostavnošću i, unatoč svemu, prirodnošću, ona je sve to smatrala smiješnim i simpatičnim.

Proizvedeno u Los Angelesu Njezini roditelji upoznali su se u Fred Segalu, u kojem je sredinom 1980-ih njezina majka Joanna nadgledala prodaju nakita, donjeg rublja i sunčanih naočala. Njezin otac Walter bio je njemački biznismen koji je u München donio bučan noćni život i kockarnice. Bio je u posjetu Los Angelesu kad su se on i Joanna zaljubili, a Sarah je rođena u bolnici Cedars-Sinai 1989. godine.

Obitelj se na nekoliko godina preselila u Miami, ali nakon što su se Joanna i Walter razveli, njezina se majka vratila u Los Angeles sa Sarah i mlađim bratom. Taj grad je snažno obilježio njezin život. Jednog poslijepodneva, dok se vozila do svoje trgovine na Melrose Placeu, prošla je pored kuće u kojoj je živjela kao tinejdžerica. Bila je to velika i bijela kuća sa šest visokih stupova s prednje strane, baš onakva kakvu smo vidjeli u 'Djevojkama s Beverly Hillsa' i 'Princu s Bel Aira'.

Nakon što je završila srednju školu pohađala je New School u New Yorku, fokusirajući se na studije o medijima, iako je pohađala i neke modne tečajeve na Parsonsu. ‘Posao s odjećom nam je u krvi', rekla je za NY Times njezina majka Joanna, čiji je otac bio predsjednik Mode O’Day, velikog lanca trgovina odjećom osnovanog u Los Angelesu 1930-ih. U 1970-ima Joanna je dizajnirala popularne majice kratkih rukava s kamenčićima i baletne cipele. Bila je, kako sama kaže, 'boemsko dijete' - nosila je svilene suknje, gusto nanizane narukvice i hipijevsku frizuru. No imala je urođeni osjećaj za ono 'što svi žele nositi'. Baš kao i njezina najbolja prijateljica Cher.

Sve to imalo je snažan utjecaj na nju te je odmalena prekapala po majčinom ormaru. No to se ne odnosi na stilske utjecaje s očeve strane: njegovi 'slobodoumni prijatelji iz St. Tropeza’ uključivali su ljude poput manekenke i muze Uschi Obermaier, a koja bi, kako je jednom ispričala Sarah, 'nosila nakit i zapravo ništa drugo'.

Od Reformationa do Stauda Njezin prvi posao bila je pozicija kupca za brend Reformation, a koji je u to vrijeme bio usredotočen na preradu vintage odjeće. U dvije godine provedene ondje napredovala je do modne direktorice, a do tog vremena brend je već počeo privlačiti pažnju milenijalaca zbog haljina koje su se činile jednako ekološki prihvatljivima koliko i izazovnima.

Međutim Reformation nije bio ono što je, kako sama kaže, 'vidjela kao određenu prazninu na tržištu'. Jaz koji je uočila - onaj koji ju je nagnao da 2015. s Georgeom Augustom pokrene Staud - bili su proizvodi više kvalitete po nižim cijenama. U njezinim je mislima postojala 'cool mlada osoba' koja je željela lijepu i luksuznu torbicu bez logotipa, poput one modnih kuća Celine, Row, Loewe ili Bottega Veneta, ali nije si mogla priuštiti potrošiti više od 350 dolara, a kamoli 1500 dolara, na nju.

S vremenom brend Staud je prerastao u punu liniju odjeće i dodataka temeljenu na njezinom nostalgičnom ukusu, protkanu minimalizmom iz 1990-ih koji se susreo s uglađenošću iz 1970-ih ili - 'Carolyn Bessette-Kennedy na ulicama, a Cher u plahtama', kako ga neki opisuju. Cher, usput, nimalo ne smeta to što njezin ormar glumi muzu: 'Gledajte, postoji toliko mnogo inspiracija', rekla je, 'a Sarah Staudinger ih je učinila svojima.' Estetski paket koji nudi Staudinger može biti teško artikulirati, čak i ljudima koji su joj najbliži. 'Prvenstveno se temelji na njezinom ženskom instinktu i intuiciji', rekao je Augusto jednom prilikom. Ali njezina estetika može se pratiti sve do djetinjstva, koje je, prema riječima njezine majke, uglavnom provela u promatranju.

'Željela sam da bude svjesna toga kako izgleda, kako se ponaša', rekla je Joanna. 'Prošli bismo pored grupe starijih djevojaka, a ja bih joj rekla: '‘OK, Sarah, što misliš koja djevojka ima stila?’ Ona bi rekla: ‘Djevojka u crvenoj haljini’ ili tako nešto. Rekla bih: ‘Jednog ćeš dana stajati u tom krugu. Koja djevojka želiš biti?'' prisjeća se njezina majka.

Cher kaže da Staudinger ima jako puno stila. 'To se vidi u njezinom dizajnu, ali i nekako i u načinu na koji se ponaša', dodaje. Tajna njezine opijajuće privlačnosti krije se u tako kombinaciji kraljevskog ophođenja i potpune opuštenosti. Njezina bivša kolegica iz Reformationa rekla je kako se znala šaliti 'da Staud ima istu osobnost kao Dude iz 'Velikog Lebowskog', a upravo to na najbolji način opisuje njezin sadašnji društveni život. Lifestyle koji vodi uključuje večere s visokopozicioniranim osobama iz svijeta showbusinessa, sunčanje dok dečki gledaju utakmice u sobi za projekcije koja se gradi unutar njezine kućice uz bazen te igranje pickleballa s bilo kim tko navrati kod nje, od producenta blockbustera Joela Silvera, preko hvaljenog slikara Marka Bradforda, pa do P. Diddyja.

Torbice koje osvajaju na prvi pogled Brend Staud iz sezone u sezonu lansira komade koji osvajaju srca i prazne novčanike zaljubljenica u modu. Rame uz rame s modnim kućama kao što su Bottega Veneta, Gucci, Prada i Chanel, njezin se brend proteklih godina izborio za dominantan položaj na sceni, ne prestajući lansirati upečatljive komade koji doslovce preplavljuju modni svijet. Dovoljno je samo prisjetiti se slučaja torbice Moon, lansirane 2019. godine. Torba u obliku polumjeseca izrađena u potpunosti od kravlje kože i dostupna u standardnoj smeđoj, crnoj i boji konjaka, ali i u zmijskom printu, doslovce je pokorila modni svijet. Tijekom Njujorškog tjedna mode bila je jedan od najviše nošenih komada, a to se nastavilo i mjesecima kasnije.

Uspjeh Stauda tada je bio mnogima poprilično iznenađenje, pogotovo ako se uzme u obzir to da ga je dizajnerica pokrenula s partnerom Augustom svega četiri godine prije toga. A da se ne radi samo o slučajnom pogotku i jednokratnoj slavi, dokazuje i poslovni put brenda koji se nastavlja kretati uzlaznom putanjom.

Tako je 2021. na scenu izbačena baguette torbica Tommy, u potpunosti prekrivena perlicama koje oslikavaju vibru 90-ih. Vrlo brzo je upala u oči trendsetericama, a Staud se još jednom dokazao kao njihov omiljeni dizajnerski brend. Može li se njezin život smatrati bajkom, čak i uz potpun izostanak teškog početka i dostizanja bogatstva iz potpunog siromaštva? Kako god, sve oko Staudinger djeluje tako opijajuće, a ona sama svog supruga naziva 'svojim princem'.

Slučajna poruka Staudinger je počela izlaziti s Emanuelom 2017., i to nakon dugog nagovaranja. Jedan od njezinih investitora rekao joj je: 'Moraš izaći s mojim prijateljem.' Ona je to ovako opisala: 'Rekla sam - ‘OK, kako se zove?’ Onda sam ga pogledala i rekla: ‘Definitivno ne. Daleko je prestar za mene'', otkrila je za NY Times. Ona je tada imala 27, a on 55 godina. Kad je Emanuel dobio njezin telefonski broj, počeo je pravi juriš. Radio je onako kako on to radi. 'Onako kako to Ari radi – on će zvati, zvati, zvati i zvati', otkrila je, osvrćući se time na Emanuelovu reputaciju nepokolebljive upornosti koja ga prati. Priča se da svakodnevno obavlja stotine telefonskih poziva sa svojim klijentima i za njih.

Nakon tri mjeseca ignoriranja, prisjetila se, slučajno mu je poslala poruku. Namijenjena nekome po imenu Arianna, poruka je otišla Emanuelu. Tada je pristala na izlazak. Odlično su se proveli i kliknuli, no ona je i dalje bila uvjerena da bolje funkcioniraju kao prijatelji. 'U tom periodu bila sam jako zadubljena u posao i izlazila sam s glupim rokerima', kaže. Prema Forbesovim podacima, tada je Staud vrtoglavo rastao prema 20 milijuna dolara prihoda za 2018. godinu.

Počeli su redovito jedno drugom slati poruke. Njihov prvi pravi spoj bio je u St. Tropezu, kada je bila u posjetu ocu, a Emanuel je doletio samo kako bi je izveo na večeru. Večerali su u restoranu Senequier, a večer je započela, kako je otkrila, njihovim napuštanjem tog restorana jer je Emanuel 'vikao na Francuze zbog pušenja' i završila rano sljedećeg jutra 'sramotnom šetnjom preko ribarske tržnice'. Nakon sveg tog otpora zaljubila se u njega.

Pet godina kasnije prva noć njihovog trodnevnog vjenčanja u St.Tropezu održana je upravo u Senequieru. Ceremoniju je kasnije vodio Larry David, a ona je, naravno, bila meta paparazza. Imena uzvanika, koja su procurila u medije, uključivala su Brada Pitta, koji na kraju nije došao, razočaravši brojne slobodne žene koje su željele da ih se smjesti u njegovoj blizini, i Elona Muska, koji je veći dio vjenčanja proveo u razgovoru s Davidom ili s 11-godišnjim mladenkinim polubratom.

Tijekom trodnevnog slavlja mladenka je pokazala niz fantastičnih stajlinga – redom su se nizale odjevne kombinacije s potpisom Stauda, Alaïe, Valentina, Chanela i La Perle. Vjenčanica koja je oduševila jednostavnošću i čistom elegancijom bila je po mjeri rađena Staudova kreacija, a čak su i hostese na proslavi dobrodošlice nosile haljine tog brenda. Na samoj ceremoniji vjenčanja, koju je predvodio komičar David, mladenka je stigla u odjevena u vlastiti brend od glave do pete, opravdavši prekrasnom kreacijom i najveća očekivanja.

Muskova prisutnost i na njihovom ljetovanju u Grčkoj, na koje su Sarah i Ari otišli nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, također je privukla paparazze. Čak su je u početku neki tabloidi pogrešno smatrali novom 'tajanstvenom ženom' Muska. 'Histerično smo se smijali tome', ispričala je. 'Ali drugi put mi više nije bilo smiješno jer mi se nije sviđalo to koliko su zločesti prema Elonu', dodala je, misleći na niz fotografija snimljenih na grupnom plivanju, zbog kojih je Musk bez majice postao mim. 'To nije utjecalo na njega, ali meni se nije svidjelo', rekla je, nazvavši svog prijatelja genijem.

Par je uzvanike na vjenčanju odvraćao od kupovine i slanja vjenčanih poklona, iako je ona kasnije priznala da im je nekoliko dobronamjernika poslalo Hermèsove deke. 'A to je, pretpostavljam, standardna stvar koju bogati ljudi šalju kao čestitku', rekla je. Najpažljiviji dar koji je dobila, rekla je, bila je keramička skulptura njezine omiljene vrste čipsa, koju su naručili njezini prijatelji. Naime opsjednuta je čipsom, a posebno veganskom verzijom svinjske korice pod nazivom Snacklins. Ta vrećica sada krasi kupaonicu za goste na njihovom imanju, koje je kupljeno 2020., navodno za 27,5 milijuna dolara.

No taj dar je, bez imalo omalovažavanja, smješten relativno nisko na popisu impresivnih umjetničkih djela u njihovom domu. Naime Emanuel je strastveni kolekcionar suvremenih crnačkih umjetnika: na ulazu se nalazi velika slika Kare Walker i prikazuje tržnicu robova; u dnevnoj sobi je portret Jamesa Baldwina Beauforda Delaneyja; zavojitim stubištem dominira oslikana draperija Sama Gilliama; iznad kamina visi slika Bennyja Andrewsa prikazujući crnca koji diže šake prema zastavi; u hodniku su radovi na koži Winfreda Remberta, inspirirani vremenom koje je proveo u lančanoj bandi; na katu se nalazi gipsana skulptura Karona Davisa koja prikazuje Sarah i Emanuela u zagrljaju, a nju je naručila sama gospođa Staudinger.

U njezinom domu nalaze se i ledena kupelj, komora za hiperbaričnu terapiju kisikom i razni drugi strojevi koji obećavaju bolje zdravlje. Naime ona i suprug opsjednuti su wellnessom, ljepotom i zdravljem. On je bio vegan prije nego li ju je upoznao, a onda ga je ona uvjerila da pročita 'Kodeks mesoždera'. Sada jede meso dva puta tjedno, iako je njihova prehrana lišena lektina i gotovo bez žitarica. Asortiman čajeva, sokova i probiotika u njihovom domu je, kaže, zapanjujući.

Baš poput mnogih modernih stanovnika Kalifornije, Staudinger je zainteresirana za biohakiranje i psihodelike: jedna Staudova kolekcija inspirirana je upravo izletom na kojem je brala gljive. Ranije ovog mjeseca, na putovanju u New York, tijekom kojeg je otvorila Staudovu trgovinu u SoHou - jednu od desetak koje se tvrtka nada otvoriti u sljedeće dvije godine - susrela se sa svojom omiljenom facialisticom, Fatmom Shaheen iz Skin Designa London. Shaheen koristi radiofrekvenciju, ultrazvuk i cupping, a uređaji joj izgledaju kao olovke te spojeni na strojeve ispuštaju zvuk poput monitora srca. Kako joj je koža oko jagodičnih kostiju bila, prema riječima Shaheen, 'traumatizirana', Staudinger je rekla da je nedavno potpisala ugovor o najmu prostora za svoj dizajnerski tim u zgradi iz sredine stoljeća u Los Angelesu, a u vlasništvu Courteney Cox. Staud je jednostavno prerastao svoj ured, inače prilagođen psima, u četvrti Echo Park, u kojoj je 'situacija s beskućnicima jednostavno izmakla kontroli', rekla je.