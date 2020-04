Omiljenu TV voditeljicu Antoniju Blaće od ovoga ponedjeljka možemo vidjeti u novom RTL-ovom zabavnom kvizu '10 pitanja'

'Predivna kao uvijek', 'Prekrasna dama', 'Najbolja', zasuli su je fanovi komplimentima.

'Zbog izolacije u kojoj se svi nalazimo, odlučila sam isprobati jedan eksperiment - da se sama našminkam, napravim frizuru za snimanje i odjenem se! Smatrala sam da nema potrebe da dovodim ikoga u ugrozu osim same sebe. Tako da, kada me u ponedjeljka budete gledali na TV-u, molim malo tolerancije ako ne bude baš sve na mjestu', najavila je ranije novi kviz Antonija koja je do sada vodila sve moguće formate i do pred 10 tisuća gledatelja no sad se dogodilo nešto posve suprotno jer je sama u studiju.