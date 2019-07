S mamom na reviji: Catherine Zeta-Jones uživala s lijepom kćeri u Rimu

Revija talijanske kuće Fendi okupila je mnoga poznata lica iz svijeta showbizza i mode, a svi su pogledi pratili lijepu Velšanku Catherine Zeta-Jones

Na modnu reviju pod nazivom 'Fendi: The Down of the Romanity' glumica je povela svoju 16-godišnju kćer koja je nosila haljinu bez rukava u sivomaslinastoj boji, a svi su komentirali kako je mlada Carys izrasla u prekrasnu tinejdžericu koja je pokupila najbolje gene svojih roditelja.