Riječ stručnjaka: Pogrešno procjenjivanje djeteta kao darovitog može biti jednako štetno kao i neprepoznavanje darovitosti

O tome kako prepoznati darovitu djecu, kako ih usmjeriti da bi najbolje iskoristili svoje potencijale i kako se naš obrazovni sustav odnosi prema njima, razgovarali smo s psihologom Krešimirom Prijateljem iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

'Prema sposobnostima, područja darovitosti su: opće intelektualne sposobnosti, stvaralačke (kreativne) sposobnosti, sposobnosti za pojedina umjetnička područja te psihomotorne sposobnosti. Inače, Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika donesen je prije gotovo 30 godina, a od 1991. do danas dogodio se ogroman pomak u istraživanjima darovitosti, pogledu na darovitost i prije svega napretku društva. Premda je Nacrt novog prijedloga Pravilnika u proceduri od 2014. godine, od tada do danas još uvijek nije usvojen ', kaže psiholog.

'Identifikacija darovitih otpočela je još u prvoj polovici 20. stoljeća radom Lewisa Termana, psihologa koji je darovitošću smatrao isključivo superiorne intelektualne kapacitete, međutim novije spoznaje daju nam uvid u to da je darovitost puno više od iznadprosječnog kvocijenta inteligencije (IQ-a). Premda je nerijetko povezana sa školovanjem, potrebno je naglasiti da se darovitost kod pojedinaca može manifestirati kako u akademskim, tako i u neakademskim domenama. Nacionalno udruženje za darovitu djecu iz SAD-a napominje da 'domena' uključuje bilo koje strukturirano područje aktivnosti s vlastitim sustavom simbola (npr. glazba, jezik, matematika…) i/ili skupa senzomotornih vještina (npr. slikanje, sport, ples…). Dakle kod darovite djece karakteristično je to da se izvrsno snalaze u jednom ili više područja, a zajedničko im je da dijele nadprosječnu kognitivnu sposobnost koja im to i omogućava', objašnjava psiholog Krešimir Prijatelj iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.

'Ono što mi se čini naročito bitno napomenuti to je da učitelji ne bi trebali vjerovati mitovima poput onih da 'nadarena djeca mogu sve sama upravo zato što su pametna' ili da 'preskakanje razreda može dovesti do brojnih problema u socijalizaciji', jer se time povećava vjerojatnost da svojom praksom neće uspjeti udovoljiti obrazovnim potrebama darovitih učenika. Roditelji i učitelji nerijetko znaju nesvjesno otežavati darovitoj djeci svakodnevnicu svojim visokim očekivanjima te ona mogu biti potencijalni razlozi češćeg razvijanja emocionalnih poteškoća i problema u ponašanju u odnosu na njihove vršnjake. Kako bi im olakšali boravak u školi, roditeljima darovite djece preporučuje se uspostaviti adekvatnu suradnju sa školom, s naglaskom na obostranoj informiranosti o izazovima i potrebama darovite djece kako bi se ostvarilo njihovo primjereno napredovanje. Istraživanja na razini primarnog obrazovanja, ali i odgojno-obrazovna praksa pokazali su da je kvalitetna suradnja roditelja i učitelja značajan pokazatelj dobre prilagodbe nadarene djece na školu i školsko okruženje', kaže.

Neke recentne spoznaje, dodaje on, govore o određenim karakteristikama učitelja koji su učinkoviti u radu s darovitom djecom, a to su mogućnost dobre interakcije, osjetljivost za individualne razlike te entuzijazam i želja za učenjem novih sadržaja.

Isto tako, dodaje, određeni broj stručnih suradnika ne smatra da škole imaju adekvatne programe od kojih bi daroviti učenici mogli imati koristi ili profitirati.

'Stručni suradnici mogli bi pružiti darovitom djetetu podršku u razvoju adekvatnih socio-emocionalnih kompetencija ili individualnim radom na temelju područja u kojemu je darovito. Vrijeme u danu darovitog djeteta potencijalno je već ispunjeno aktivnostima koje ono samo preferira ili kojima pokazuje naklonost. Darovitu djecu upravo odlikuje snažna posvećenost području (ili više njih) u kojem su darovita. S obzirom na određene rizike kod darovite djece, poput slabijeg socijalnog funkcioniranja s vršnjacima, roditelji bi mogli poticati njihovo druženje s vršnjacima, ali i podržavati vrijeme koje provode u istraživanju područja što ih zanimaju. Roditelje se potiče da usmjere dodatnu pažnju i resurse na ispunjavanje punog potencijala darovitog djeteta, poput uključivanja u izvanškolske ili izvannastavne aktivnosti povezane s domenom njegove darovitosti, iskazivanja interesa za područje djetetove darovitosti i zajedničkog provođenja vremena u istraživanju i aktivnostima koje ono preferira', upozorava psiholog.

Darovitoj djeci sadržaj nastave može biti dosadan i neizazovan

Ne bi bilo ispravno zaključiti, dodaje, da se naš školski sustav ne bavi djecom s dodatnim potrebama, ali u odnosu na drugu djecu s posebnim potrebama, darovita djeca često znaju ostati neprepoznata, bez adekvatne podrške i sama sa svojom darovitosti.

'Čini se gotovo nemoguće zamisliti da dijete s razvojnim poteškoćama ostane neprepoznato do gotovo sredine osnovnoškolskog obrazovanja, a istovremeno se to svake godine događa nekolicini darovite djece, čije potrebe ostanu neprepoznate. Do toga može doći iz više razloga, ali vodeći su nepravovremena identifikacija i neprepoznavanje koji donose brojne posljedice, kako u školskom okruženju, tako i u obiteljskoj dinamici. Potrebno je naglasiti osobnu odgovornost svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju u postavljaju indikacije darovitosti kod djeteta, ali isto tako osvještavanje određenih posljedica i indikatora mentalnog zdravlja do kojih potencijalno može doći uslijed neprepoznavanja darovitosti. Dakle situacije u kojima su odgajatelji i učitelji sposobni identificirati nadarenost djece i imaju dobru komunikaciju s roditeljima mogu biti od velikog značenja za daljnje životne ishode nadarene djece', upozorava psiholog.