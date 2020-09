Povratak u školske klupe u ovim uvjetima bit će izazovan za sve pa smo pitali psihologinju kako ga preživjeti sa što manje stresa

Ova će školska godina po mnogo čemu biti drukčija od prijašnjih zbog novih mjera zaštite od širenja globalne pandemije, a bez obzira na dob učenika, povratak u školske klube bit će izazovan kako za školarce, tako i za njihove roditelje. Ella Selak Bagarić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, za tportal je dala nekoliko korisnih savjeta kako što bezbolnije preživjeti početak ove školske godine

'Iza nas je stresan period, a i dalje živimo u neizvjesnim vremenima, u kojima je potrebno prvenstveno čuvati zdravlje. Najčešće pitanje koje mi u ambulanti djeca postavljaju je 'kada će korona proći?'. Svi su se suočili s gubicima - svoje rutine, fizičkog kontakta, onog što im je bilo normalno, nečega za što ranije nisu ni bili svjesni koliko im je bitno. Djeci su predvidljivost, stabilnost i sigurnost najpotrebnije, a svaki novi početak, poput nove školske godine, može im biti stresan i u vrijeme bez pandemije. Čak i kada se vesele tome, a pogotovo tijekom svih mjera koje su trenutno na snazi. Svakako se mogu očekivati brojne emocije djece tijekom povratka u školske klupe. I sami roditelji mogu biti skeptični ili frustrirani s obzirom na neizvjesnu situaciju, no važno je da su svjesni toga kako je njihova uloga ključna u poticanju na pozitivnu prilagodbu te pomaganju u nošenju sa stresom i brigama', kaže psihologinja.

Znakovi stresa mogu se razlikovati od djeteta do djeteta

Zdravstvena kriza i potresi koji su pogodili Zagreb, kaže psihologinja, izvor su značajnog stresa za odrasle, ali i djecu.

'Mlađa djeca teško izražavaju svoje osjećaje riječima, ali nam ih zato pokazuju na niz drugih načina, pa nam ponekad lako promaknu ili smo ih skloni pripisati drugim uzrocima, primjerice kada iskazuju više nepoželjnih ponašanja nego ranije, kada su plačljiva, ljutita te kada burno reagiraju. Djeca u višim razredima možda neće željeti izraziti svoje osjećaje riječima, ali ih možemo prepoznati prema njihovim reakcijama. Znakovi stresa kod djece mogu se razlikovati od djeteta do djeteta, no kada znamo da su doživjela događaje koji su njegov značajan izvor, poput zdravstvene krize i potresa, važno je obratiti pažnju na njihovo funkcioniranje. Dijete školske dobi koje je doživjelo stres imat će nagle promjene raspoloženja, biti razdražljivo, napeto, prestrašeno, javit će mu se možda i neki novi strahovi. Moguće je očekivati i nesigurnost, zbunjenost, gubitak interesa za aktivnosti koje ga inače vesele, a može doći i do povlačenja u sebe. Roditelji trebaju pratiti i promjene u apetitu i/ili spavanju. Mnoga djeca uslijed stresa mogu imati i somatske reakcije - žaliti se na bolove u trbuhu, glavobolju, probavne teškoće i umor', kaže Selak Bagarić.

Moguće su i burne emocionalne reakcije

Pri polasku u školu, upozorava, moguće su i burne emocionalne reakcije poput bijesa i svadljivosti, preplavljenosti, tvrdoglavosti ili pak agresivnosti.